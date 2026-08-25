Lilia Lemoine: "No es función del Gobierno encargarse de la micro, eso sería robar" La diputada de La Libertad Avanza desligó al Ejecutivo de cualquier responsabilidad que tenga que ver con el bolsillo de los ciudadanos e insistió en que la problemática de la morosidad "es un tema que deben resolver los privados". Por Agregar C5N en









Lilia Lemoine habló con Lautaro Maislin en la puerta de la Casa Rosada.

La diputada Lilia Lemoine aseveró este martes que "no es función de ningún Gobierno encargarse de la micro" y que "eso sería robar", al ser consultada sobre la caída de los ingresos de los ciudadanos y la situación económica desesperante que atraviesan muchas familias argentinas.

La legisladora expuso sus argumentos durante una entrevista con el periodista Lautaro Maislin para Argenzuela, por C5N, en la puerta de la Casa Rosada, minutos antes de ingresar a la reunión de la mesa política del Gobierno. En ese contexto, la representante parlamentaria defendió el programa económico y delimitó el campo de acción del Poder Ejecutivo.

"La función del Gobierno no es esa. El Gobierno acomoda la macro. Cuando las cuentas estén en orden, el riesgo país en baja y demás, las cosas tienen que acomodarse, pero no es función de ningún Gobierno encargarse de la micro. Eso sería robar", advirtió Lemoine.

Lilia Lemoine descartó un posible rescate del Gobierno a los endeudados Sobre esa misma línea de pensamiento, la diputada de La Libertad Avanza abordó la problemática de la morosidad y descartó por completo una eventual ayuda del Estado.

"Tenemos las mismas tasas que Estados Unidos. De hecho, tenemos menos que en Chile y que otros países limítrofes. Es un tema que deben resolver los privados, porque si el Estado se hiciera cargo de pagar las deudas de un privado, eso se paga con impuestos, que son de otros aportantes. Es robarle a uno para darle a otro, y eso está mal", consideró.