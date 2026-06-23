23 de junio de 2026 Inicio
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Se cayeron WhatsApp, Instagram y Facebook: los mejores memes

Las plataformas de Meta se encuentran sin servicio para varios usuarios a nivel global, lo que generó muchas publicaciones en X.

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Los usuarios estallaron por la caída de las plataformas.

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La página Downdetector registró la caída de los servicios a nivel global. Instagram y Facebook acumulaban la mayoría de los reclamos por parte de los usuarios de redes. Los problemas en la carga en las dos aplicaciones comenzaron a notarse desde las 18:30, experimentando problemas de refresco en los feeds de publicaciones, dejando así de funcionar con normalidad.

En Instagram persistían las dificultades en la carga de publicaciones e historias, en Facebook hay demoras para ingresar y en WhatsApp continuaban los inconvenientes para enviar y recibir mensajes. La situación generó varios memes en las redes sociales, especialmente en X.

Los mejores memes de la caída de WhatsApp, Instagram y Facebook

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