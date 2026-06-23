Se cayeron WhatsApp, Instagram y Facebook: los mejores memes

Usuarios de todo el mundo informaron problemas para acceder a las redes del universo Meta. Según los diferentes comentarios, había inconvenientes en la carga del contenido en diferentes países, fallas de conexión y dificultades para enviar mensajes.
Las plataformas de Meta se encuentran sin servicio para varios usuarios a nivel global, lo que generó muchas publicaciones en X.
Usuarios de todo el mundo informaron problemas para acceder a las redes del universo Meta. Según los diferentes comentarios, había inconvenientes en la carga del contenido en diferentes países, fallas de conexión y dificultades para enviar mensajes.
La página Downdetector registró la caída de los servicios a nivel global. Instagram y Facebook acumulaban la mayoría de los reclamos por parte de los usuarios de redes. Los problemas en la carga en las dos aplicaciones comenzaron a notarse desde las 18:30, experimentando problemas de refresco en los feeds de publicaciones, dejando así de funcionar con normalidad.
En Instagram persistían las dificultades en la carga de publicaciones e historias, en Facebook hay demoras para ingresar y en WhatsApp continuaban los inconvenientes para enviar y recibir mensajes. La situación generó varios memes en las redes sociales, especialmente en X.