Se cayeron WhatsApp, Instagram y Facebook: los mejores memes Las plataformas de Meta se encuentran sin servicio para varios usuarios a nivel global, lo que generó muchas publicaciones en X. Por Agregar C5N en









Los usuarios estallaron por la caída de las plataformas.

Usuarios de todo el mundo informaron problemas para acceder a las redes del universo Meta. Según los diferentes comentarios, había inconvenientes en la carga del contenido en diferentes países, fallas de conexión y dificultades para enviar mensajes.

La página Downdetector registró la caída de los servicios a nivel global. Instagram y Facebook acumulaban la mayoría de los reclamos por parte de los usuarios de redes. Los problemas en la carga en las dos aplicaciones comenzaron a notarse desde las 18:30, experimentando problemas de refresco en los feeds de publicaciones, dejando así de funcionar con normalidad.

En Instagram persistían las dificultades en la carga de publicaciones e historias, en Facebook hay demoras para ingresar y en WhatsApp continuaban los inconvenientes para enviar y recibir mensajes. La situación generó varios memes en las redes sociales, especialmente en X.