Un empresario envenenó a sus socios para quedarse con un negocio familiar y fue detenido Los implicados son dueños de una firma textil en Paso del Rey. Durante un allanamiento en el domicilio del sospechoso, la Policía secuestró frascos con distintas sustancias, ampollas y otros elementos que lo comprometen en la investigación. Por + Seguir en







Ampollas, frascos, goteros, bidones con sustancias y cuadernos con anotaciones fueron encontrados en la casa del detenido.

Un empresario de 42 años fue detenido tras ser acusado de intentar asesinar a sus socios, con quienes comparte una firma textil en Paso del Rey, Moreno. Según la denuncia, habría colocado altas dosis de plomo en las viandas que consumían diariamente. Durante un allanamiento en el domicilio del sospechoso, la Policía secuestró frascos con distintas sustancias, ampollas y otros elementos que lo comprometen en la investigación.

Las víctimas, Augusto y Delfina Chaud, además de socios del acusado son sus primos. Según la denuncia radicada, el sospechoso identificado como Pedro Fiore de 42 años, habría intentado atentar contra sus vidas para quedarse con un negocio familiar.

En febrero, los hermanos Chaud denunciaron haber sufrido una intoxicación tras haber ingerido alimentos en el comedor de su empresa textil. Estudios médicos revelaron niveles elevados de plomo y cromo en su sangre, mientras que análisis de laboratorio confirmaron la presencia de nitritos y nitratos en las viandas. Con estas pruebas, la Justicia dispuso una serie de medidas para avanzar en la investigación, en las que participaron efectivos de la Policía Ecológica y la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

Elementos secuestrados en el allanamiento a Pedro Fiore En las últimas horas, la DDI de Moreno–General Rodríguez hizo varios allanamientos y se llevó notebooks, celulares, cámaras, un microscopio y frascos con sustancias químicas. Todos esos elementos serán analizados para ver si están relacionados con el caso.

Los investigadores creen que el hecho podría estar vinculado a peleas internas por el control de la empresa. Además, descubrieron que las grabaciones de las cámaras de seguridad habían sido borradas tras varios pedidos de reseteo. Por eso, la fiscal ordenó un operativo en la casa del acusado, en Villa Devoto, donde encontraron más objetos de interés: ampollas, frascos, bidones con sustancias y cuadernos con anotaciones que ahora serán revisados.