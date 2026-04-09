Un hombre se desnudó en la calle frente a un colegio secundario: fue detenido por la Policía Ocurrió en pleno centro de la ciudad, en coincidencia con el horario de salida escolar. El sujeto caminó sin ropa ante la mirada de transeúntes y alumnos. Por + Seguir en







Los testigos en el lugar sugieren una posible crisis de salud mental como motivo del suceso.

Un hombre protagonizó un incidente inusual este jueves en el centro de Neuquén: el sujeto se quitó la ropa en la vía pública y se ubicó sobre el capot de un auto.

El episodio ocurrió a las 13:30, en coincidencia con el horario de salida escolar, y justo enfrente de un colegio secundario. El individuo abandonó sus prendas en la acera frente a la EPET 14 y caminó sin ropa ante la mirada de los transeúntes.

Ante la conducta del sospechoso, varios móviles de la Policía se desplazaron al sector de inmediato. Los efectivos lo redujeron con rapidez para impedir ataques o un conflicto de mayor escala.

"Estaban todos los alumnos filmando, grabando videos. El hombre empezó a pegarle a cosas, después se sentó arriba del capot de un auto. Cuando la Policía lo fue a aprehender, se enojó y parece que le rompió la remera a uno. Fue una locura", describió una docente.

El procedimiento de las fuerzas de seguridad interrumpió la circulación vehicular durante varios minutos en las cercanías de los establecimientos educativos. A pesar del despliegue, no hubo reporte de heridos de gravedad.