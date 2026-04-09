Luciana Salazar explicó por qué nunca salió con una persona pobre: "No tuve la oportunidad" La modelo reconoció que nunca salió con una persona con una realidad socioeconómica distinta porque no comparten "ambiente". "La realidad es esa", concluyó. + Seguir en







Luciana Salazar.

Luciana Salazar reconoció que nunca había salido con una persona con un poder adquisitivo más bajo que el de ella porque no se las cruza y deslizó: "No tuve la oportunidad, tampoco conocí".

"No es el ambiente donde uno está acostumbrado a estar con la gente, la realidad es esa", explicó la modelo en el canal de streaming de Martín Cirio y aclaró: "Aun cuando no era conocida tenía un novio abogado y venía de una familia bien".

En cuanto a los requisitos que debería cumplir esta persona pobre hipotética remarcó que "tendría que tener un encanto". Así que dejó abierta la posibilidad mínima de salir con un pobre.

En la misma entrevista desmintió las versiones sobre que le tiñe el pelo a su hija. "Es muy albina igual, entiendo a la gente que cree eso. Yo era blanca igual que ella o más. Nosotros venimos de una familia que somos todos rubios de ojos claros, ¿qué quieren, que vaya en contra de mi genética? Mi hija es igual a mí", concluyó.

Cómo se veía Luciana Salazar cuando era joven Con el paso de los años, Luli se convirtió en una de las figuras más reconocidas de Argentina, pero también en una de las que más veces pasó por el quirófano debido a la presión estética característica de su rubro laboral. Las transformaciones incluyeron cambios en el rostro, retoques en el cuerpo y una rutina de entrenamiento exigente combinada con cuidados estrictos en la alimentación, que consolidaron una imagen mucho más definida y mediática.

A los 20 años, Salazar comenzó a ser conocida cuando posó para revistas de renombre. Su look inicial, más simple y sin grandes intervenciones, contrastaba con el estilo actual: una figura tonificada, labios más voluminosos y rasgos más marcados, resultado de varias cirugías estéticas que acompañaron su ascenso en la farándula. Luciana Salazar antes @salazarluli Entrevista completa a Luciana Salazar Embed - Entrevista A LULI SALAZAR