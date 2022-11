Un colegio de Mendoza, en vilo por una amenaza de bomba

"Me cansé de que me hicieran bullying por todo este tiempo en la secundaria, el lunes 30 de mayo sufrirán todas las consecuencias", escribió el joven. Varios compañeros comentaron tomándose la amenaza en broma. "Solo esperen hasta el primer recreo a ver si soy tan 'fantasma'", respondió el estudiante.

Luego de algunas horas la advertencia comenzó a ser tomada en serio y se convirtió en una amenaza de bomba para este lunes. Ante la situación, la institución decidió suspender las clases.

"En virtud de haber tomado conocimiento de mensajes expresados en las redes sociales, que podrían significar un riesgo para los/las integrantes de nuestra Comunidad Educativa, queremos informarles que las autoridades de la Fundación Nuestros Niños – Colegio I.S.E.P. han arbitrado el protocolo correspondiente que implica la Denuncia de los hechos a las autoridades pertinentes quienes se encontrarán realizando durante el día de mañana (lunes), acciones tendientes a garantizar la seguridad de los/las estudiantes y el personal docente y no docente en todos los Niveles", expresaron desde la escuela.

En la mañana del lunes, personal policial ingresó al establecimiento para revisar el lugar. Además, el Ministro de Seguridad, Raul Levrino, se hizo presente para supervisar la situación.

Además de la amenaza de bomba, hubo advertencias para alumnos en particular. "Emmel, abre la puerta, sabes que de todos modos encontraré la forma para poder entrar", expresaba uno de ellos.

Luego, el escalofriante mensaje continuaba. "No voy a parar de seguirte hasta que pagues con sangre y lágrimas el daño que me has hecho, tus entrañas van a decorar tu habitación, las paredes se van teñir de rojo, porque a donde sea que vayas, yo te seguiré, nunca estarás solo", añadió.