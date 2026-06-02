Cuándo cae el Día del Padre en Argentina en 2026

Este día se realiza el homenaje a los padres en todo el territorio nacional. La proximidad con un feriado puede favorecer algún plan que incluya un viaje para realizar el festejo.

Junio acaba de arrancar y con esto se acerca una de las celebraciones más esperadas del mes. La fecha en cuestión es el Día del Padre, la cual convoca reuniones familiares y regalos en todo el país, por lo que conocer cuando cae permite organizar las compras y los festejos sin apuro.

En Argentina, la celebración se ubica siempre el tercer domingo de junio, una tradición que se mantiene año tras año. Este criterio fijo hace que la fecha cambie según el calendario, pero nunca modifica el mes ni se realiza día de la semana.

A diferencia de otras efemérides, el Día del Padre no es un feriado nacional, lo que significa que la jornada no genera asueto laboral ni modifica la actividad habitual del lunes siguiente. La celebración es estrictamente familiar y comercial, sin impacto en el esquema de días no laborables.

Cuándo es el Día del Padre en Argentina en 2026

Este año, el Día del Padre cae el domingo 21 de junio, en línea con la tradición de festejarlo el tercer domingo del mes. La fecha llega apenas un día después del feriado del 20 de junio, el Día de la Bandera, que en este año cae en sábado. Pese a eso, esa proximidad no genera un fin de semana largo. El feriado del 20 es inamovible y, al caer en sábado, no habilita ningún día adicional de descanso. El domingo 21 es simplemente el día de celebración familiar, sin que se extienda el asueto.

HOMBRE CON REGALO FREEPIK

Cuál es el origen del Día del Padre en Argentina

La celebración del Día del Padre en Argentina nació vinculada a la figura de José de San Martín. La fecha original fue el 24 de agosto, elegida en conmemoración del nacimiento de Mercedes Tomasa, única hija del Libertador, ocurrido en Mendoza en 1816. El homenaje buscaba reconocer no solo las hazañas militares de San Martín, sino también su rol como padre.

La iniciativa surgió en el ámbito educativo mendocino en 1953 y fue incorporada al calendario escolar nacional por el Consejo Nacional de Educación en 1956. En esa etapa, la festividad tenía un carácter estrictamente patriótico y familiar, sin ningún componente comercial. Sin embargo, a partir de 1957, una omisión en el calendario escolar y el avance de campañas publicitarias comenzaron a desplazar progresivamente esa fecha.

Durante la década del 60, la celebración migró al tercer domingo de junio por una combinación de factores comerciales y logísticos. La alineación con el modelo estadounidense facilitó la estandarización publicitaria, mientras que la fecha móvil garantizaba que el festejo siempre cayera en domingo, favoreciendo los encuentros familiares y el consumo. Mendoza, sin embargo, mantuvo su tradición. A través de la Ley Provincial N° 5131, la provincia ratificó el 24 de agosto como el Día del Padre oficial en su territorio.