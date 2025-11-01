Un cambio real: la historia de superación de Rubén Pantano Cuatro meses después de comenzar a entrenarse con La Roca, pudo bajar 32 kilos. El relato sobre cómo modificó la rutina y la motivación familiar para empezar a ejercitarse y estar saludable a sus 50 años. Por







La Roca junto a Rubén.

"Un día se miró al espejo y dijo 'hasta acá llegué'", así comienza el primer capítulo de Un Cambio Real, el nuevo contenido de C5N que, en este caso, cuenta la historia de Rubén Pantano, un hombre que a sus 50 años, después de cuatro meses de comenzar a entrenarse con Cristian Ariel "La Roca" Quevedo, pudo bajar 32 kilos. El relato sobre su cambio de rutina y la motivación familiar para empezar a ejercitarse que lo llevó a estar saludable.

Lo que llevó a Rubén tomar la decisión de hacer un cambio en su vida fue que "nunca me hacía un tiempo para mí. Hasta que un día dije 'el 3 de junio cumplo 50 años, miré para atrás, dije se acabó y ahora me toca a mí".

Aunque también existió una historia familiar. "Uno cambia cuando duele, ya no me podía ver más en el estado en el que estaba". "Hace un año y medio sufrí la pérdida de mi viejo y eso me hizo entrar en razón de mirar al rededor, mi hija, mi señora y que es lo que puede llegar a pasar con ellas siguiendo este mismo camino", agregó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por C5N (@c5n) Con el paso de los entrenamientos, en base a una rutina guiada y asistida por La Roca, el cambio también alcanzó a parte de su entorno: "De a poco fui aprendiendo a decir que no a un montón de cosas. Empezar a ver cosas que no me suman".

De cara al futuro, Rubén aseguró que en cuatro meses se ve "alineado con el trabajo, con la vida, con mis seres queridos y teniendo una conducta". Además, dejó un mensaje de esperanza para aquellos que quieren empezar a entrenar: "Sí se puede, no esperes a que los estudios analíticos te den mal".