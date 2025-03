Un argentino llegó a Tailandia y se sorprendió por la inesperada tapa de un diario.

No es extraño que haya argentinos en todas partes del mundo. Lo llamativo es que nunca pasan desapercibidos ya que por uno u otro motivo terminan siendo noticia. Este es el caso de un tiktoker que se dedica a mostrar sus experiencias alrededor del mundo y cuyo video se volvió viral por la inesperada referencia argentina con la que se topo.

En el mismo comienza diciendo: "Amigos, acabo de llegar a Tailandia y no saben lo que acabo de ver. Estoy en el Seven 11, son las 5:30 de la mañana y vine a comprar cosas, y miren lo que me encontré acá". Luego, mostró la portada del diario local, que tenía ni más ni menos que a un futbolista de Tigre y otro de Atlético Tucumán en la tapa.

"¡¿Qué?! ¡¿Qué!? Ósea, no tengo idea qué dice el diario porque estoy sin datos y no puedo ni siquiera traducirlo pero me encontré esto y le pedí el diario a la mina para ver si le podía sacar una foto o algo", agregó mostrando el diario a cámara.

Y remató: "Un jugador de Tigre y uno de Atlético Tucumán. Sinceramente no sé quiénes son porque estoy un poco desactualizado en el fútbol argentino, pero me parece un flash encontrarme esto en un diario de Tailandia. Desubicadisimo esto, pero me parece fascinante".

El video del argentino que se sorprendió por tapa de un diario en Tailandia

El diario era en realidad un ejemplar viejo, de octubre del año pasado, cuando Tigre venció a Atlético Tucumán por 2-1 en la Liga Profesional 2024. Lo curioso es que el futbolista del Matador en portada es Sebastián Prediger, que el año pasado ya no jugaba en el club. El de Atlético es Mateo Bajamich, que sí jugó ese partido en el Decano.