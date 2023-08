Un argentino fue viral tras contar un error mortal con una clienta trabajando en Noruega

El video del argentino que trabaja en Noruega y tuvo un increíble hecho con una clienta

En el video, el argentino empezó diciendo: “Casi mato a una clienta hace dos días. Ella era alérgica al comino, a las nueces, a la lactosa y bueno vino y me complicó todo básicamente”. El joven explicó que él no sabe lo que tiene cada alimento que se vende en el local.

“En un momento me pide una carne, una salsa. Se la llevo a la mesa y me pregunta si podía comer eso. Le digo que sí. Estaba muy enquilombado ya, así que no presté mucha atención”, contextualizó Ramiro. No obstante, comentó que luego fue a preguntarle al chef si la clienta podía degustar ese plato y la respuesta fue negativa.

“Listo la maté. Me devuelven a Argentina. Quedo preso por matar a una noruega”, dijo el muchacho en tono jocoso. Pero ante la respuesta del chef, no perdió tiempo y fue corriendo a la mesa desesperado a avisarle a la mujer que no podía comer eso, ya que la salsa tenía comino.

“Por suerte la señora, un amor, pero yo me re preocupé. Me agradeció por avisarle. No es joda ser mesero, hay que tener mucho cuidado”, expresó el chico. Al final del video, adelantó que tiene muchas más anécdotas con clientes y las irá compartiendo en los próximos clips.

La publicación obtuvo miles de reproducciones y cientos de ‘me gusta’. Además, la gente dejó su opinión en los comentarios. “Para las cuestiones de las alergias, si no se está seguro, es mejor preguntarle a un supervisor o a alguien que sepa. Es algo muy serio”, escribió un internauta. “Qué susto”, respondió otro usuario.