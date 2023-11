Un argentino contó cuáles son las 5 cosas que no le gustan de España y algunas de ellas sorprendieron a todos

Sasha tik toker

El segundo ítem en el explicativo clip se relaciona con el horario de cierre de las tiendas y el transporte. Desde este lugar, el tik toker se muestra sorprendido por la ausencia de comercios que abran post 12hrs de la noche o inclusive que se mantengan abiertos 24hrs. En el mismo tono descriptivo, dijo costarle incorporar el horario que maneja el transporte público: “Termina muy temprano. El tren está hasta las 11.30 y el bus urbano hasta las 10”.

El video viral del argentino que contó cuáles son las 5 cosas que no le gustan de España

Con respecto al quinto y último ítem dentro de su ruidosa lista sobre el país de la península ibérica, habla del excesivo costo del helado y la carne. “El helado es muy caro. Un kilo sale 28 euros, literalmente tenes que ir a comprarlo al supermercado que vale 5 euros pero no es de buena calidad".

Y sobre el mercado carnívoro opinó: "La carne cuesta literalmente el doble que el cerdo o el pollo, No tiene sentido. ¿Por qué la carne es tan cara?.

El clip se hizo viral y llegó a obtener más de medio millón de reproducciones y 26 mil me gusta. Los usuarios no tardaron en dejar su "no tan amorosa" devolución. Algunos comentarios fueron: “Espera que ahora cambiamos nuestra cultura para que el señor esté a gusto”, ”Bienvenido a un lugar donde la gente trabaja, se despierta temprano y por eso de noche no necesita una tienda”, “Si vas a otro país que no es el tuyo respeta y sé agradecido... y si no te gusta, pues te coges un avión y te vuelves a tú Argentina, así de fácil”, “Qué tal si haces un video con lo que te gusta de España?, “Bienvenido a la civilización", “Lo de la carne, es porque la carne de España es la mejor del mundo”.