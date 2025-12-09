9 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Triple intento de femicidio en Solano: atacó a su pareja, a su beba, a su suegra, escapó y está prófugo

El agresor le cortó la cara a su pareja, mientras que la niña sufrió cortes en su mejilla derecha. Los vecinos sospechan que permanece dentro del barrio.

Por

La mujer atacada pidió que vaya preso.

Un hombre atacó a su pareja, a su hija pequeña y a su suegra, y luego escapó. El agresor, identificado como Agustín Ramos, continúa prófugo y es intensamente buscado por la policía. El violento hecho ocurrió en la vivienda donde convivía la pareja, en San Francisco Solano. Según relató Mónica, la madre de la víctima y también agredida, el episodio comenzó cuando ella ingresó a la habitación y encontró a Ramos ahorcando con una mano a su hija Kiara, mientras que con la otra la apuñalaba “por todos lados”.

Te puede interesar:

Necochea: desesperada búsqueda de un adolescente que intentó cruzar el río Quequén nadando y desapareció

Cuando entré la estaba ahorcando. Me tiré encima de él gritando y ahí la soltó”, contó la mujer a Mariela López Brown por C5N. En ese momento, el agresor se dio vuelta y le aplicó un golpe en el rostro que le provocó tres fisuras en la mandíbula y varias lesiones en el cuerpo.

Tras la intervención del esposo de Mónica, quien forcejeó con Ramos para separarlo de las víctimas, el atacante logró escapar de la vivienda. La familia llamó de inmediato al 911, y tanto la joven como su hija fueron trasladadas de urgencia al Hospital Oñativia, donde reciben asistencia médica y contención del dispositivo especializado en violencia de género.

La niña sufrió un profundo corte en la cara, mientras que Kiara presenta varias heridas provocadas por el ataque con un arma blanca. “Pensé que se moría”, dijo con miedo la mujer.

A pesar del dolor, Mónica aseguró que el golpe que recibió fue lo que interrumpió la agresión contra su hija: “Siento que este golpe fue el que la soltó. Yo solo quería saber si mi hija estaba cortada, si podía morirse”, relató entre lágrimas.

La mujer explicó que si bien en la casa nunca habían presenciado episodios de violencia física, en los últimos días notó a Ramos “raro” y fuera de sí. Su hija le confesó luego que el hombre estaba drogado al momento del ataque. “No lo justifico. Nadie tiene el poder de quitar la vida”, afirmó.

Mientras se recupera y aguarda una cirugía por las lesiones en su mandíbula, Mónica hizo un pedido urgente a los vecinos de la zona “Si alguien lo ve, por favor que llame a la policía. Que no se expongan, solo avisen. Este hombre está en la calle".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las cámaras ocultas estaban conectadas a un cableado oculto en el techo.

Alquilaba el departamento a jóvenes estudiantes y las grababa las 24 horas: la trama oculta más perversa

play

Un gendarme defendió a un vecino en un robo en Aldo Bonzi: hay un delincuente muerto

Las menores desaparecieron sin dejar rastro.

Buscan a dos hermanas que desaparecieron en Misiones sin dejar rastro

El siniestroocurrió en la plaza Garibaldi, ubicada en calle 37 y avenida12. 

Tragedia en Miramar: perdió el control de su camioneta, se subió a la vereda y murieron dos personas

El edificio de calle Huergo al 300 en donde se mató el jubilado. 

Un policía retirado de 82 años se quitó la vida tras discutir con su esposa

El barrio Luján, en Bahía Blanca, fue el escenario del trágico ataque.

Mató a su hermano de una puñalada por una discusión familiar e hirió a otro de un palazo en la cabeza

Rating Cero

Se separaron Moritán y Crivocapich.

La ex del ex: se separaron Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich, tras seis meses de relación

El renovado rubio iluminado que marca el nuevo estilo de Mica Tinelli.

La impresionante transformación de Mica Tinelli: se cambió el look y será en 2026

George Clooney y Adam Sandler con actuaciones destacadas en la nueva película de Netflix. 
play

La nueva película de Netflix protagonizada por George Clooney y Adam Sandler

La serie se instaló rápidamente entre las más comentadas del catálogo gracias a su mezcla de drama, acción y atmósfera de western clásico.
play

La miniserie de Netflix cargada de lucha por el poder que es furor

Rosalía se levantó del asiento al ver la cucaracha.

Insólito incidente en Brasil: Rosalía salió corriendo de una entrevista a los gritos y aterrada

El estreno de Jay Kelly es la señal más inequívoca de un gran cambio de época. Como la llegada de esta película al catálogo de Netflix se anunció para el 5 de diciembre y los principales complejos multipantalla se negaban a exhibirla en pantalla grande
play

De qué se trata Jay Kelly, la película con George Clooney y Adam Sandler que causa furor en Netflix

últimas noticias

Luis Caputo destacó la baja de retenciones al campo anunciada este martes.

Caputo defendió la baja de retenciones: "Nuestro compromiso con el campo es desde el día 1"

Hace 6 minutos
El caso que aún sigue sin resolverse, en el cual la niña reconocida a nivel mundial fue asesinada

Fue un crimen de 1996, sigue sin resolverse pero el año pasado se reabrió la investigación: cuál es el caso

Hace 17 minutos
play

Cortes en avenida Pavón y el Puente Pueyrredón en reclamo por la reforma laboral: aplican el protocolo antipiquetes

Hace 22 minutos
ARCA dió información sobre la fecha límite para hacer este trámite

Definido: cuándo será la próxima recategorización del monotributo de ARCA

Hace 27 minutos
Se separaron Moritán y Crivocapich.

La ex del ex: se separaron Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich, tras seis meses de relación

Hace 32 minutos