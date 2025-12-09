Triple intento de femicidio en Solano: atacó a su pareja, a su beba, a su suegra, escapó y está prófugo El agresor le cortó la cara a su pareja, mientras que la niña sufrió cortes en su mejilla derecha. Los vecinos sospechan que permanece dentro del barrio. Por + Seguir en







La mujer atacada pidió que vaya preso.

Un hombre atacó a su pareja, a su hija pequeña y a su suegra, y luego escapó. El agresor, identificado como Agustín Ramos, continúa prófugo y es intensamente buscado por la policía. El violento hecho ocurrió en la vivienda donde convivía la pareja, en San Francisco Solano. Según relató Mónica, la madre de la víctima y también agredida, el episodio comenzó cuando ella ingresó a la habitación y encontró a Ramos ahorcando con una mano a su hija Kiara, mientras que con la otra la apuñalaba “por todos lados”.

“Cuando entré la estaba ahorcando. Me tiré encima de él gritando y ahí la soltó”, contó la mujer a Mariela López Brown por C5N. En ese momento, el agresor se dio vuelta y le aplicó un golpe en el rostro que le provocó tres fisuras en la mandíbula y varias lesiones en el cuerpo.

Tras la intervención del esposo de Mónica, quien forcejeó con Ramos para separarlo de las víctimas, el atacante logró escapar de la vivienda. La familia llamó de inmediato al 911, y tanto la joven como su hija fueron trasladadas de urgencia al Hospital Oñativia, donde reciben asistencia médica y contención del dispositivo especializado en violencia de género.

La niña sufrió un profundo corte en la cara, mientras que Kiara presenta varias heridas provocadas por el ataque con un arma blanca. “Pensé que se moría”, dijo con miedo la mujer.

A pesar del dolor, Mónica aseguró que el golpe que recibió fue lo que interrumpió la agresión contra su hija: “Siento que este golpe fue el que la soltó. Yo solo quería saber si mi hija estaba cortada, si podía morirse”, relató entre lágrimas.

La mujer explicó que si bien en la casa nunca habían presenciado episodios de violencia física, en los últimos días notó a Ramos “raro” y fuera de sí. Su hija le confesó luego que el hombre estaba drogado al momento del ataque. “No lo justifico. Nadie tiene el poder de quitar la vida”, afirmó. Mientras se recupera y aguarda una cirugía por las lesiones en su mandíbula, Mónica hizo un pedido urgente a los vecinos de la zona “Si alguien lo ve, por favor que llame a la policía. Que no se expongan, solo avisen. Este hombre está en la calle".