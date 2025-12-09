9 de diciembre de 2025 Inicio
Tragedia en Miramar: perdió el control de su camioneta, se subió a la vereda y murieron dos personas

El hombre de 89 años circulaba con su camioneta a alta velocidad, salió de control y chocó contra un paredón de piedras. Hay una persona herida que fue trasladada al hospital y está en estado reservado.

El siniestroocurrió en la plaza Garibaldi

El siniestro ocurrió en la plaza Garibaldi, ubicada en calle 37 y avenida 12. 

Dos personas murieron y otra resultó herida luego que un jubilado perdiera el control de su camioneta sobre la plaza Garibaldi en la localidad balearia de Miramar. El hecho trágico ocurrió este lunes feriado cerca de las 17:30 en la intersección de calle 37 y Avenida 12, donde el hombre, de 89 años conducía, su Volkswagen Saveiro a una alta velocidad, y en circunstancias que aún se desconocen, el vehículo se desvió, se subió a la vereda y embistió contra un paredón de piedras.

Por el fuerte choque, traspasó una barrera y la camioneta se desplazó hasta un banco donde se encontraban sentadas dos mujeres tomando mate: una de ellas murió en el acto. El otro fallecido es el propio conductor, aunque se desconoce si fue producto del choque o de una descompensación previa que habría causado el despiste.

Por su parte, la otra persona atropellada, una mujer de 43 años, sufrió politraumatismos y lesiones internas graves. Rápidamente, fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), y se encuentra internada con estado reservado, según notificaron autoridades sanitarias locales.

Un jubilado chocó mató a una persona y murió: investigan cómo fue el accidente

De acuerdo a lo que informó el medio La Capital, testigos fueron los primeros en llamar a las emergencias apenas ocurrió el siniestro.

Personal médico y de la Estación de Policía Comunal de Miramar arribó al lugar para auxiliar a las víctimas y controlar la situación. Luego de constatar el deceso de la mujer y del hombre de 89 años, los efectivos resguardaron la zona para facilitar las tareas de peritaje.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos Culposos, quienes llevaron a cabo las tareas pertinentes para tratar de determinar cuál fue el motivo que el jubilado desató la tragedia: si el choque se produjo a raíz de la colisión o si el estado de salud del conductor incidió de manera determinante.

Por su parte, la única sobreviviente continúa internada en estado reservado y bajo monitoreo permanente debido a la gravedad de las lesiones internas y fracturas.

