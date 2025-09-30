Triple femicidio en Florencio Varela: secuestraron el auto que hizo de apoyo en el traslado

En el Volkswagen Fox viajaban Víctor Sotacuro, detenido en Bolivia, y Florencia Ibáñez, capturada tras dar una entrevista a la televisión. Fue utilizado para acompañar a la Chevrolet Trucker en la que llevaron a Lara, Brenda y Morena a la vivienda donde fueron asesinadas.

La Policía Bonaerense secuestró en Quilmes al auto Volkswagen Fox que sirvió de apoyo a la Chevrolet Trucker en la que llevaron a Lara, Brenda y Morena a la vivienda donde fueron asesinadas en el triple femicidio en Florencio Varela. Allí viajaban Víctor Sotacuro y Florencia Ibáñez , ambos detenidos.

El automóvil, hallado luego de que un informante de la causa haya dado indicaciones de la ubicación donde había sido abandonado, ya fue preservado en una DDI de la Policía Bonaerense y se le realizarán pericias forenses en busca de nuevas evidencias.

Según el expediente, Ibáñez iba a bordo del Volkswagen Fox de Sotacuro, identificado en cámaras de seguridad como el vehículo que habría brindado apoyo a la Chevrolet Tracker utilizada para trasladar a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Su abogado, Guillermo Endi , aseguró que la joven es inocente y explicó los pasos que seguirá la investigación: “ La llevaron detenida porque estaba dentro del auto. Va a entregar el teléfono y se va a entregar el auto. Ya le presentamos todo al fiscal. Ella es inocente", expresó.

Endi remarcó que Ibáñez se presentará a declarar este martes: “Mañana el fiscal Arribas le va a tomar declaraciones. Ella no tiene ninguna participación en el caso. Se la llevan detenida porque está dentro de un Fox que estaba a nombre del tío y el tío está detenido. Es una semiprueba con la cual un fiscal puede pedir una orden de detención y un juez lo puede avalar. Hay una fotografía en la que se lo ve en el auto”.

El letrado también reveló detalles de su contacto con Sotacuro: “El tío me llamó desde Bolivia. Me dijo que estaba asustado y se quería entregar". Endi consideró además que es mejor que su representada esté detenida porque recibió amenazas. "Ella se presentó a la justicia para preservar su vida. Ahora está más segura que antes porque su familia recibió amenazas de muerte en su casa. Las amenazan por Facebook”.