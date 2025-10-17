17 de octubre de 2025 Inicio
Mar del Plata: una alumna de primaria le pegó trompadas y patadas a la directora

La mujer tuvo que ser hospitalizada por un traumatismo de cráneo, luego de intentar frenar una pelea entre estudiantes. No es la primera vez que la menor agrede a un docente.

La Escuela Primaria (EEP) N°63 está ubicada en el barrio Autódromo de Mar del Plata.

Una estudiante de primaria golpeó a la directora de un colegio de Mar del Plata, quien había intervenido para calmar una pelea entre dos menores. La mujer tuvo que recibir atención médica por un traumatismo de cráneo y fue hospitalizada.

Mariano Bosch, presidente de IDEA.
El episodio ocurrió en la Escuela Primaria N°63 ubicada en el barrio Autódromo de Mar del Plata en las últimas horas. La situación escaló luego de una pelea entre dos niños, quienes se estaban peleando por motivos que se desconocen. La violencia era tal, que Cecilia Bonillo se interpuso.

En medio de la situación fue la misma directora quien empezó a recibir los golpes. Según la información publicada por el portal local 0223, Bonillo sufrió traumatismo de cráneo y tuvo que ser hospitalizada. Los testigos aseguraron que no es una conducta nueva de la menor, ya que “había lesionado a otras docentes en otras oportunidades”.

“Esta no es la primera vez que la directora resulta golpeada por la estudiante, ya que hace pocos meses sufrió fisura de cadera al volver a interponerse para evitar que el resto de los chicos presentes en el aula pudieran ser alcanzados e intentar calmar los ataques”, agregó.

Pero no fue la única porque cuatro docentes sufrieron golpes de puño y patadas en diversas ocasiones por parte de la misma estudiante.

“Si bien se viene trabajando con familiares para brindar orientación psicológica y herramientas de abordaje frente a los ataques de ira de la niña, se han agotado las instancias de trabajo, no hay apego al tratamiento y la comunidad educativa reclama medidas de acompañamiento y cuidado para la niña, el resto de los estudiantes y el cuerpo docente”, concluyeron.

