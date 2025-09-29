Llegan los Martín Fierro 2025: cuándo y dónde ver el galardón de la televisión

La 53° edición contará con muchas sorpresas y la conducción de alguien que ya lo hizo en el pasado con el objetivo de llevarse todo el rating nocturno.

La 53° edición de los Martín Fierro de televisión se llevará a cabo este lunes 29 de septiembre y hay mucha expectativa por conocer a todos los ganadores, de forma que el canal encargado de la transmisión anunció una extensa previa de cara al galardón que incluirá al mundo del streaming .

Quiénes son todos los nominados a los Martín Fierro 2025: hay varias sorpresas

Con la conducción de Santiago del Moro , la ceremonia premiará a los mejores talentos y producciones de la televisión argentina del 2024 y lo harán desde el Hilton Buenos Aires. Para esta ocasión, la transmisión oficial de los Martín Fierro en vivo estará únicamente en manos de Telefe , por lo que se llevarán la gran mayoría del rating nocturno.

Para esta 53° edición, la cobertura del evento comenzará con una previa a las 17:00 hrs , la cual estará conducida por Pía Shaw y Sofía Martínez . Luego, a las 19:00 hrs , será el momento de la alfombra roja con Iván de Pineda, Zaira Nara, Romina "Momi" Giardina, Santiago Talledo, Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez como anfitriones.

Así, aproximadamente a las 21:00 hrs , Santiago del Moro recibirá la posta y comenzará con el galardón junto a las celebridades más importantes de la televisión. Por el lado del Martín Fierro de Oro , recién está pautado para media hora después de la medianoche, es decir a las 00:30 hrs , aunque esto suele cambiar con el transcurso del programa.

Así se vivirán los Martín Fierro 2025 en el mundo del streaming

Telefe decidió que la 53° edición de los Martín Fierro de televisión también tengan una cobertura en el mundo del streaming y esto revolucionará el futuro de este tipo de galas.

Desde las 18:00 hrs, Streams Telefe ofrecerá una cobertura especial que tendrá un equipo integrado por Gregorio Rosselló, Sofía Martínez, Romina "Momi" Giardina, Santiago Talledo, Priscila Crivocapich y Diego Poggi, este último también con charlas con los ganadores. Además, los ex-Gran Hermano Ignacio "Nacho" Castañares y Lucila "La Tora" Villar recorrerán las mesas.

Por otro lado, Telefe informó que habrá un Ferné con Grego Express que contará con comentarios de Leandro Saifir, Lucía Patrone y Federico "Fefe" Bongiorno.