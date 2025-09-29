Llegan los Martín Fierro 2025: cuándo y dónde ver el galardón de la televisión

La 53° edición de los Martín Fierro de televisión se llevará a cabo este lunes 29 de septiembre y hay mucha expectativa por conocer a todos los ganadores, de forma que el canal encargado de la transmisión anunció una extensa previa de cara al galardón que incluirá al mundo del streaming.
Con la conducción de Santiago del Moro, la ceremonia premiará a los mejores talentos y producciones de la televisión argentina del 2024 y lo harán desde el Hilton Buenos Aires. Para esta ocasión, la transmisión oficial de los Martín Fierro en vivo estará únicamente en manos de Telefe, por lo que se llevarán la gran mayoría del rating nocturno.
Para esta 53° edición, la cobertura del evento comenzará con una previa a las 17:00 hrs, la cual estará conducida por Pía Shaw y Sofía Martínez. Luego, a las 19:00 hrs, será el momento de la alfombra roja con Iván de Pineda, Zaira Nara, Romina "Momi" Giardina, Santiago Talledo, Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez como anfitriones.
Así, aproximadamente a las 21:00 hrs, Santiago del Moro recibirá la posta y comenzará con el galardón junto a las celebridades más importantes de la televisión. Por el lado del Martín Fierro de Oro, recién está pautado para media hora después de la medianoche, es decir a las 00:30 hrs, aunque esto suele cambiar con el transcurso del programa.
Así se vivirán los Martín Fierro 2025 en el mundo del streaming
Telefe decidió que la 53° edición de los Martín Fierro de televisión también tengan una cobertura en el mundo del streaming y esto revolucionará el futuro de este tipo de galas.
Desde las 18:00 hrs, Streams Telefe ofrecerá una cobertura especial que tendrá un equipo integrado por Gregorio Rosselló, Sofía Martínez, Romina "Momi" Giardina, Santiago Talledo, Priscila Crivocapich y Diego Poggi, este último también con charlas con los ganadores. Además, los ex-Gran Hermano Ignacio "Nacho" Castañares y Lucila "La Tora" Villar recorrerán las mesas.
Por otro lado, Telefe informó que habrá un Ferné con Grego Express que contará con comentarios de Leandro Saifir, Lucía Patrone y Federico "Fefe" Bongiorno.
