DJ y bailarina: quién es la nueva novia de Mariano Martínez, 18 años más joven que él

El actor volvió apostar por el amor tras su ruptura con Triana Ibáñez, también artista, con quien tuvo una relación de dos años.

Mariano Martínez volvió apostar al amor y se mostró muy enamorado en redes sociales. Es que a meses de anunciar su ruptura tras dos años de relación, ahora está nuevamente de novio con una reconocida DJ 18 años menor que él. ¿De quién se trata?

Si bien hasta el momento no se mostraron juntos públicamente, si fueron vistos juntos en un boliche y ahora, en redes sociales, no ocultan el vínculo que tienen juntos. El actor había anunciado su ruptura con Triana Ibáñez en abril y desde julio que comenzaron los rumores con Luva , también cantante, influencer y bailarina de 28 años.

“Mariano dio una entrevista hace poco y dijo que estaba yendo mucho a los boliches, que estaba teniendo fines de semana movidos, que iba a bailar, que le encanta bailar”, explicó el panelista Gonzalo Sorbo sobre el inicio del romance.

Pero ahora, el propio actor hizo su declaración en redes con respuestas de la joven. “Me gustas mucho con demasiado...” , escribió Martínez en una reciente publicación de Luva , quien respondió “imagínate tú yo”, ya que en la publicación original había cantado el tema “Yo y tú”, de Beele y Quevedo.

La letra de esa canción, dice: “Tú me encantas, ma, mucho con demasiao’, Ser el que te despierte a beso’ es un honor, Baby, por favor, Imagínate tú y yo, Yo y tú, los do’, Bailando está bien pegao’”, por lo que ambos hicieron un juego de palabras.

En otra publicación más reciente, el galán de telenovelas volvió a comentar en una publicación: "Esa energía tuya no la iguala nadie", acompañada con el emoticón de un fuego y la nota musical. "Ah, bueno, si lo decís vos...", retrucó ella.

Luva Mariano Martínez Instagram

Quién es Luva, la nueva novia de Mariano Martínez

Daniela Soledad Stabile, conocida como Luva, tiene 28 años y nació en Hurlingham, provincia de Buenos Aires. En una entrevista, la joven reveló el origen de su apodo y que se trata de “una mezcla de los nombres de mis dos sobrinos, que son el amor de mi vida, Luciano y Valentino”.

luva

Desde su adolescencia, Luva supo que quería ser artista por lo que estudió danza, actuación y comedia musical, para luego recibirse de profesora de Danza Jazz. En 2018, Daniela fue convocada por L-Gante y El Amante para grabar un video para sus redes sociales que la catapultaron a la fama.