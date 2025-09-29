Se filtró un video de Stefi Roitman junto a otro famoso, alejado de Ricky Montaner

Stefi Roitman se mudó a España para explorar su carrera actoral, lo que produjo que se agrandaran los rumores de separación de su esposo, Ricky Montaner. Y ahora, apareció un video en la que se la ve con otro famoso a la salida de un restaurante.
En las últimas horas, la también influencer fue vista en las calles de Madrid con lo que sería su nuevo romance: el actor Nico Furtado. La periodista Magalí Sica, la misma que captó el encuentro entre la China Suárez y Franco Colapinto en la misma ciudad, ahora publicó en sus redes sociales en video donde se la ve a Roitman paseando por la capital española y vinculándola con el conocido actor uruguayo.
Si bien en el breve clip no se los ve a ambos juntos, sí muestra una secuencia donde primero lo muestra a exnovio de Ester Expósito, hablando por teléfono en la noche. “¿Con quién se vio a Nico Furtado hoy?”, escribió. Acto seguido, continuó el video mostrando a la modelo, con teléfono en mano escribiendo un mensaje, dirigiéndose a una pastelería y saliendo con una bolsa. “Ahí la tenes. ¡Con Stefi Roitman en Madrid!”, completó la información.
“Reportando desde Madrid. Stefy Roiman es muy amiga de Nico Furtado, tanto que van a tomar cafés solos por las calles de Madrid un domingo a las 9 de la noche. Un besito a Ricky (Montaner)”, lanzó Sica.
Meses atrás, los rumores de que Stefi y Ricky estaban separados habían tomado fuerza por la reciente mudanza de la actriz. Sin embargo, ella misma desmintió una crisis entre ellos y continuó mostrándose junto a su esposo.
El mensaje de Ricky Montaner ignorando los rumores de separación con Stefi Roitman
Hace tres días, Stefi Roitman publicó en sus redes sociales su presencia en la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián ya que tiene una participación en Ya no quedan junglas. “Un honor haber estrenado en un festival tan emblemático, rodeada de tanto talento y cine del bueno. Mi primera vez aquí”, señaló.
En esa misma línea, hizo mención a su vestido con un corset y estilo campana de color blanco: “La belleza de vestido que llevo pertenece a la colección Bridal 2026. Un sueño”. Sin quedarse callado, Ricky Montaner comentó el posteo. “Lista para que renovemos los votos!!”, señaló agregando los emojis de la carita con corazones.