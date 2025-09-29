El Gobierno encabezó una nueva reunión del Consejo de Mayo con el eje en la reforma tributaria

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lideró el encuentro en la Casa Rosada junto a distintos sectores luego del regreso de Javier Milei a la Argentina tras su viaje a Estados Unidos.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , encabezó un nuevo encuentro del Consejo de Mayo en la Casa Rosada , luego del viaje del presidente Javier Milei a Estados Unidos y en medio de la campaña electoral rumbo a los comicios legislativos del 26 de octubre , con el eje en la reforma tributaria.

Junto a Francos, de la reunión también formaron parte el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger ; los secretarios Carlos Guberman (Hacienda) y Julio Cordero (Trabajo); el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo ; el jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo ; la senadora nacional Carolina Losada ; los diputados Luciano Laspina ; el senador de Mendoza Martín Kerchner Tomba ; el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), Gerardo Martínez ; y el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini.

Según consignó Ámbito, el principal punto del encuentro fue la reforma tributaria. En esta línea, Rappalini dialogó con la prensa acreditada y apuntó hacia los índices de sectores no registrados: "Argentina tiene 52% de presión fiscal y recauda el 28%, entonces lo que estamos planteando es que hay un gran nivel de informalidad".

"Eso quiere decir que hay una gran parte que no paga, si logramos una propuesta para que todos paguen vamos a poder tener un proyecto de crecimiento" , aseveró en esta línea.

En tal sentido, marcó que la UIA alertó por "el problema de actividad económica" y alertó sobre la carga financiera: "En la industria preocupan las restricciones financieras y está afectando la alta tasa de interés a la actividad".

El objetivo del Consejo de Mayo es elaborar un informe a fin de año con propuestas legislativas y reformas sobre cada uno de los 10 puntos del Pacto. Los temas incluidos en este documento se propondrán para ser tratados en las sesiones legislativas a partir del 10 de diciembre próximo.

La intención del Gobierno es, a través del Consejo de Mayo, impulsar su agenda legislativa. "El Congreso todavía no está conformado de manera tal que los proyectos que nos interesan salgan", indicó un funcionario del oficialismo al medio mencionado. El objetivo es tejer acuerdos para una reforma laboral, impositiva y previsional.