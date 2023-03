Tres detenidos se fugaron de una comisaría en Rosario en medio de la ola de violencia

La mujer fue vencida en el enfrentamiento y luego de que se emitiera el alerta por fuga, los oficiales dentro de la Comisaría salieron en su auxilio. Con el afán de detener a los delincuentes, uno de los policías abrió fuego con su arma reglamentaria, pero el disparo terminó impactando en el tórax de un compañero.

Una vez controlada la situación dentro de la Comisaría 10°, los patrulleros salieron en busca de los delincuentes que se habían fugado. Lograron recapturar a uno de los tres, quien se entregó por voluntad propia, pero los otros dos continúan prófugos.

En tanto, el agente herido, afortunadamente no sufrió lesiones en órganos vitales. De todos modos, su estado de salud es reservado y permanece hospitalizado.

Amenaza contra Lionel Messi: qué se sabe del tirador a dos días del ataque

A dos días de que dos delincuentes a bordo de una moto balearan el supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo y amenazaran a Lionel Messi, se intensifican las pericias en el lugar para esclarecer el hecho y dar con el tirador.

Lo que se sabe hasta el momento es que quien propinó los 14 balazos que destruyeron el frente del comercio escapó y aún continúa prófugo. Además, a pesar de que existen varias líneas investigativas que pueden colaborar con la causa, no hay indicios claros sobre el móvil que pudo haber originado el ataque.

De hecho, fue el propio fiscal quien descartó vínculos anteriores de violencia dado que los Roccuzzo nunca habían sufrido amenazas previas.

Por otro lado, acuerdo con las imágenes que pudieron captar los peritos, la persona que disparó estaba cubierta con campera, capucha y barbijo en días de altas temperaturas; todo con el objetivo de no ser identificado en absoluto.

Otra de las pistas que los investigadores intentaron determinar tuvo que ver con el cartel, pero tras ser cotejado con amenazas de episodios anteriores, resolvieron que no encontraban vínculo alguno con ellos.

El llamativo rasgo que desconcertó a los peritos es que quien efectuó los disparos usó guantes todo el tiempo, tanto como para manipular el arma como así también para dejar el cartel en el supermercado.

Eso habla de una organización más minuciosa del ataque ya que los oficiales afirmaron que los sicarios y autores de balaceras de la zona suelen ser más rústicos y escribir con errores de ortografía.

Qué dijo Pablo Javkin sobre el ataque mafioso contra la familia de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

Después de que balearan un supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo y dejaran una amenaza para Lionel Messi, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, denunció desprotección por parte de las autoridades y fuerzas de seguridad: “A todos los que deberían estar y no están, les pido que vengan a cuidarnos a todos los rosarinos”.

"Estuvimos trabajando muy fuerte, hacen esto para generar una noticia mundial. Ustedes saben lo que viene pasando. Tuvimos un año muy intenso y la única respuesta es que puede venir alguien y que no pase nada. Es muy alevoso”, reclamó el mandamás de la ciudad en diálogo con El Tres TV.

En la misma línea, Javkin remarcó “la falta de acción de los que nos tienen que cuidar y la facilidad con la que los narcos operan”. Sin embargo, reconoció que no sabe la causa que origina esta ola delictiva narco, “si por acción u omisión”.

Por otro lado, el intendente de la ciudad admitió que no le generó ningún sentimiento estar en el cartel intimidatorio que le dejaron a Lionel Messi y volvió a preguntar ante los medios: “¿Dónde están los que nos tienen que cuidar? Yo camino la ciudad como cualquier vecino, así que no me pueden correr con eso. Los que pueden evitar que desde la cárcel se genere delito no lo hacen”.

El funcionario incluso pidió la presencia del presidente Alberto Fernández, mientras contaba que el gobernador Omar Perotti ya estaba en camino a la ciudad. A la vez señaló que estuvo en comunicación con la familia Roccuzzo y que ellos les manifestaron su preocupación por la situación.

“Acá hay una familia de trabajo y ahora o los dejan abrir sus puertas. Los Roccuzzo son trabajadores desde hace muchos años, inclusive antes de que se dé el vínculo entre Antonela y Lionel. Vengan a cuidarnos a los rosarinos, a todos los que deberían estar y no están”, concluyó.

Aníbal Fernández anticipó que van a "reemplazar a la persona que está al frente de las fuerzas" en Rosario

Tras el ataque a balazos al supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo y la amenaza a Lionel Messi, Aníbal Fernández habló en exclusiva con Argenzuela y anticipó que van a "reemplazar a la persona que está al frente de las fuerzas" en Rosario.

En cuanto a la ola de violencia que sacude Rosario, el titular de Seguridad se explayó e informó: "Tomé la decisión hace minutos, voy a reemplazar al titular que está frente del grupo de cuatro fuerzas federales, el Comandante Mayo José Mario. Estamos introduciendo más tareas, más trabajo, inversión en dinero y capital humano".

En su charla con Radio 10, Aníbal Fernández destacó que "hace 20 años que Rosario está así. Nosotros arrancamos para torcer la realidad, tuvimos 2050 procedimientos durante 2022 con el resultado de 2077 detenidos. Estamos dispuestos a seguir haciéndolo, con financiación del gobierno nacional. Es nuestro trabajo, lo hemos contado cada vez que tuvimos oportunidad, mostrando la división de barrios en fajas de empeñamiento".

Adentrándose en el funcionamiento de esta estrategia, Fernández detalló: "Están diseñadas para que haya trabajo y se pueda dar instrucción para que actúen en consecuencia. En nuestra faja no teníamos esta región, por lo cual estamos redefiniendo políticas, así que debido a esto lo vamos a hacer más fuerte y más personal". Nuevamente, remarcó que este ataque "no nos cambia, porque forma parte de lo que viene practicándose para generar malestar".

"En el último análisis que se hizo no estaba dentro de las zonas que teníamos que presionar para resolver, es decir, de la zonas calientes. Fueron 2077 detenidos y no estamos quietos, sino que estamos fuertes. Nuestra presencia es muy importante y las veces que hay enfrentamientos duran muy poco porque los efectivos de gendarmería actúan rápido", concluyó.

Asimismo, afirmó que había hablado con Juan Pablo Javkin hace un tiempo con el objetivo de aunar fuerzas y articular las mejores soluciones posibles. Sin embargo lamentó: "Si querés decirlo así, sí, los narcos han ganado, pero entramos a todos los barrios de Rosario y estamos trabajando con todas las herramientas que tenemos a disposición".