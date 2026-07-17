17 de julio de 2026 Inicio
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Un micro cayó del puente en la Ruta 7 en Carmen de Areco: buscan a una persona

El colectivo iba subiendo el puente cuando fue aparentemente embestido por una ráfaga muy fuerte del viento, por lo que perdió el control y se cayó. "Uno de los choferes saltó del micro en movimiento y todavía no lo encuentran", aseguró uno de os heridos en diálogo con C5N.

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Varias personas resultaron heridas, Buenos Aires está bajo alerta amarilla por tormentas. 

Un micro de pasajeros cayó de un puente en el cruce de la ruta nacional 7 con la ruta 31 en Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires. En el autobus de la empresa Vía Tac viajaban 20 personas, algunas de ellas resultaron con heridas leves y fueron trasladadas al hospital.

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Según el relato de Maximiliano, uno de los heridos que habló con C5N mientras era trasladado al hospital: "Íbamos subiendo el puente, aparentemente hubo una ráfaga de viento y al chofer le sacó el colectivo de la ruta, del puente y nos caímos. Supuestamente, pero para mí venía bastante fuerte, nunca vi que un colectivo se caiga por el viento".

En esa línea aclaró que una persona permaneció atrapada dentro del vehículo durante varios minutos, tuvo que ser rescatada por los bomberos. "Uno de los choferes aparentemente saltó antes de caer el micro y no lo encuentran", sentenció.

El micro había salido desde Córdoba, en la localidad Laboulaye, y realizaba varias paradas en el camino con destino a Buenos Aires. El violento accidente ocurrió cuando el vehículo subió el puente sobre el arroyo La Guardia. Eso no es todo, el siniestro ocurrió en el marco de un clima adverso que afecta Buenos Aires y varias provincias, con viento fuerte, granizo y tormentas en gran parte del territorio bonaerense.

Alerta meteorológica amarilla por tormentas: cayó granizo en Arrecifes y Salto

Santa Fe, Buenos Aires, y Entre Ríos están bajo alerta por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, granizo, ráfagas fuertes e intensa actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

"Veíamos videos de Marcos Paz, Las Heras, Ezeiza, Lobos como la tormenta fue avanzando hacia San Vicente, Almirante Brown, en un ratito avanzará sobre Punta Indio y Magdalena", comentó el meteorólogo Diego Angeli, durante las primeras horas del día varios usuarios compartieron imágenes de la tormenta fuerte y el granizo.

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