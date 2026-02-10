Trece provincias bajo alerta por tormentas y viento: preocupación por los incendios en Chubut Las ráfagas reavivaron las llamas en varias zonas y se agravó la emergencia, mientras que varios distritos fueron puestos bajo aviso por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por la llegada de abundantes lluvias. Por + Seguir en







Los incendios siguen golpeando a Chubut.

Trece provincias de distintas regiones del país se encuentran bajo alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por tormentas y vientos para este martes, con especial preocupación por el área noroeste de Chubut, donde los vientos reavivaron los incendios y hay amenaza de que este escenario se magnifique, aunque también se anticipan lluvias en la zona.

Un sector del norte presenta un foco de tormentas, con aviso amarillo para el centro y oeste de Jujuy, centro y este de Salta, Chaco, Formosa, noreste de Santiago del Estero, noroeste de Corrientes.

Además, hay otro eje en el centro sur del país, con alerta amarilla por vientos en el centro y norte de Chubut, este de Río Negro, sur de Buenos Aires, La Pampa, centro y oeste de Mendoza y sudoeste de San Juan, que se eleva a naranja en el sur de Mendoza, oeste de Río Negro y Neuquén. Sumado a eso, La Pampa y el oeste bonaerense están bajo aviso por tormentas y la zona cordillerana de Neuquén, Río Negro y Chubut por lluvias.

Estas áreas serán afectadas por temporales de variada intensidad, algunos localmente fuertes, acompañados principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 110 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Estas áreas serán afectadas por temporales de variada intensidad, algunos localmente fuertes, acompañados principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 110 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

La temperatura tendrá su pico semanal el martes, y luego las máximas irán en descenso. clima servicio meteorologico nacional smn pronostico caba 10 febrero 2026 El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un fin de semana agradable. SMN