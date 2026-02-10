10 de febrero de 2026 Inicio
Gustavo Petro denunció que escapó de un intento de asesinato: apuntó contra narcos y guerrilleros

El presidente colombiano reveló la existencia de un plan para derribar su helicóptero en el departamento de Córdoba, el principal bastión del Clan del Golfo. Señaló como responsables a narcotraficantes residentes en el exterior y a grupos guerrilleros liderados por alias Iván Mordisco, jefe de la mayor disidencia de las FARC.

Gustavo Petro

Gustavo Petro, presidente de Colombia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este martes haber escapado de un intento de asesinato mientras se desplazaba en un helicóptero oficial. Según el mandatario, la aeronave no pudo aterrizar la noche del lunes en el departamento de Córdoba, en la región del Caribe, debido a que "temía" que "le iban a disparar" durante la maniobra de descenso.

La denuncia se realizó durante una reunión con ministros transmitida en vivo, en un escenario marcado por el incremento de la violencia política a solo tres meses de las elecciones presidenciales. Petro vinculó este episodio con una "nueva junta del narcotráfico" que, según sostiene, intentó atentar contra su vida desde que asumió el poder en agosto de 2022.

El Jefe de Estado señaló como responsables de este complot a narcotraficantes residentes en el exterior y a grupos guerrilleros liderados por alias Iván Mordisco, jefe de la mayor disidencia de las FARC. Estas acusaciones se enmarcan en un historial de advertencias previas que ya en 2024 habían forzado la ausencia del presidente en actos públicos oficiales.

La zona del incidente, el departamento de Córdoba, es el principal bastión del Clan del Golfo. Este cártel suspendió recientemente los diálogos de paz con el Gobierno tras el acuerdo entre Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para intensificar la búsqueda y captura de su máximo líder, alias Chiquito Malo.

El mandatario recordó la vulnerabilidad de los dirigentes de izquierda en la historia de Colombia, tradicionalmente blanco de alianzas entre el narcotráfico y sectores paramilitares. Durante su campaña electoral, Petro ya había extremado su seguridad mediante el uso de escudos blindados ante amenazas similares provenientes de la región cafetera.

A pesar de que, por ley, Petro no puede buscar la reelección en los próximos comicios, la escalada de amenazas y la parálisis de las mesas de paz con grupos armados tensionaron el clima electoral. El Gobierno reforzó los protocolos de seguridad aérea mientras se investiga el origen de la alerta que impidió el aterrizaje en el Caribe.

