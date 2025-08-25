25 de agosto de 2025 Inicio
Travel Sale 2025: 5 consejos para viajar barato con cuotas sin interés

La nueva edición del evento se desarrolla entre el lunes 25 y el domingo 31 de agosto, y trae grandes ofertas para viajar por Argentina y el exterior. Qué hay que tener en cuenta para aprovechar las promociones y descuentos.

Más de 100 agencias de viaje participan del Travel Sale 2025.

El Travel Sale 2025, la nueva edición del evento organizado por la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), comienza este lunes 25 de agosto y se extiende hasta el domingo 31. Durante una semana, más de 100 agencias de viajes ofrecerán descuentos y promociones exclusivas para viajar por Argentina y el exterior.

A través del sitio oficial del evento, las empresas publicarán una amplia gama de productos turísticos. Para los viajes nacionales, habrá cuotas con y sin interés pagando con tarjetas de crédito de distintos bancos; en el caso de los viajes al exterior, las alternativas de financiación las ofrecerán las propias agencias.

Durante todo el Travel Sale habrá ofertas en tiempo real, oportunidades únicas y descuentos imperdibles, por lo que será importante estar atento si no querés perderte nada. Y para no desaprovechar el tiempo, estos son los tips que tenés que tener en cuenta antes de que empiece el evento.

Consejos para aprovechar el Travel Sale 2025

  1. Registrate en el sitio oficial del Travel Sale 2025, programá las alertas inteligentes y activá las notificaciones en redes sociales, así te asegurás de no perderte ninguna oferta. Las mejores siempre se publican en tiempo real y pueden agotarse rápidamente.
  2. Prepará una lista con todos los elementos indispensables que necesitás para tu viaje: vuelos, hospedaje, alquiler de autos, seguros, destinos preferidos y presupuesto disponible. Te ayudará a optimizar el tiempo de búsqueda y a encontrar las ofertas que realmente te sirvan.
  3. Antes del evento, verificá los medios de pago disponibles y confirmá los datos de tus tarjetas, como límites disponibles, fechas de vencimiento y autorizaciones necesarias. En los momentos de alta demanda, perder minutos validando un medio de pago puede hacer que te pierdas una oportunidad única.
  4. Seguí las redes sociales y canales oficiales del Travel Sale y de las agencias participantes. Van a compartir información útil, consejos exclusivos y ofertas especiales en tiempo real durante todo el evento.
  5. Mantené la flexibilidad: si te adaptás a las fechas y los destinos en promoción, vas a multiplicar las oportunidades para encontrar ofertas.

