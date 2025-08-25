Travel Sale 2025: 5 consejos para viajar barato con cuotas sin interés La nueva edición del evento se desarrolla entre el lunes 25 y el domingo 31 de agosto, y trae grandes ofertas para viajar por Argentina y el exterior. Qué hay que tener en cuenta para aprovechar las promociones y descuentos. Por







Más de 100 agencias de viaje participan del Travel Sale 2025.

El Travel Sale 2025, la nueva edición del evento organizado por la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), comienza este lunes 25 de agosto y se extiende hasta el domingo 31. Durante una semana, más de 100 agencias de viajes ofrecerán descuentos y promociones exclusivas para viajar por Argentina y el exterior.

A través del sitio oficial del evento, las empresas publicarán una amplia gama de productos turísticos. Para los viajes nacionales, habrá cuotas con y sin interés pagando con tarjetas de crédito de distintos bancos; en el caso de los viajes al exterior, las alternativas de financiación las ofrecerán las propias agencias.

Durante todo el Travel Sale habrá ofertas en tiempo real, oportunidades únicas y descuentos imperdibles, por lo que será importante estar atento si no querés perderte nada. Y para no desaprovechar el tiempo, estos son los tips que tenés que tener en cuenta antes de que empiece el evento.