Travel Sale 2025: 5 consejos para viajar barato con cuotas sin interés

El Travel Sale 2025, la nueva edición del evento organizado por la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), comienza este lunes 25 de agosto y se extiende hasta el domingo 31. Durante una semana, más de 100 agencias de viajes ofrecerán descuentos y promociones exclusivas para viajar por Argentina y el exterior.
A través del sitio oficial del evento, las empresas publicarán una amplia gama de productos turísticos. Para los viajes nacionales, habrá cuotas con y sin interés pagando con tarjetas de crédito de distintos bancos; en el caso de los viajes al exterior, las alternativas de financiación las ofrecerán las propias agencias.
Durante todo el Travel Sale habrá ofertas en tiempo real, oportunidades únicas y descuentos imperdibles, por lo que será importante estar atento si no querés perderte nada. Y para no desaprovechar el tiempo, estos son los tips que tenés que tener en cuenta antes de que empiece el evento.