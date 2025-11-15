15 de noviembre de 2025 Inicio
Tras la explosión en Ezeiza, desde Provincia aseguraron: "Estamos trabajando para que el fuego no se propague más"

Fabián García, director de Defensa Civil bonaerense, aseguró que hay 40 dotaciones de bomberos que están trabajando en el lugar para evitar que el incendio se propague a los galpones linderos.

Fabián García, director de Defensa Civil bonaerense, aseguró que hay 40 dotaciones de bomberos que están trabajando en el lugar para evitar que el incendio se propague a los galpones linderos.

Fabián García, director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, aseguró que hay 40 dotaciones de bomberos luchando contra el fuego en el Polo Industrial de Ezeiza, tras la impactante explosión producida este viernes por la noche. "Estamos trabajando para que el fuego no se propague más", sostuvo.

La nube tóxica tras la explosión en Ezeiza. Se pide tomar medidas de precaución. 
Explosión en Ezeiza: protocolos de emergencia para protegerse de gases y humo tóxico

"Varias empresas han sido tomadas por el fuego. Si bien vemos que técnicamente está circunscripto en un área, hay mucha carga de fuego. Este va a ser un incendio largo que va a durar toda la noche", contó García.

Por otra parte, el director de Defensa Civil bonaerense trajo calma a la población por la nube tóxica que se esparció por kilómetros. "El humo negro que vemos son neumáticos que están ardiendo", explicó sobre una de las empresas que sufrió el incendio y que tenía "un gran acopio".

"Hay 40 dotaciones de bomberos trabajando. Al ser un parque industrial, nos facilita la obtención de agua por los grandes tanques de agua. También enemos dos helicópteros en la zona: uno sobrevolando y otro en tierra por si se requiere alguna emergencia sanitaria con el personal que está trabajando", contó.

"Todo el área, unos 300 por 250 metros está combustionada. No hay nada dentro de ese espacio que se haya salvado del fuego. Lo que hay que trabajar acá es que ese fuego no contagie, sea por explosión o poder calórico, a los galpones linderos", explicó García.

Por último, el director de Defensa Civil bonaerense recomendó que "la gente tiene que mantenerse dentro de sus casas. No hay razones para evacuación. Las viviendas más cerca están a kilómetros, y eso lo están trabajando los municipios con defensa civil".

Hay alerta roja en los hospitales de la zona

La explosión de la fábrica en la zona de Ezeiza puso en vilo a vecinos y autoridades. Se emitió una alerta roja a todos los hospitales de las localidades cercanas y ya están atendiendo heridos.

El evento trágico sucedió en una agroquímica y los profesionales de la de la salud recomiendan a los vecinos de poblaciones aledañas que no salgan de sus casas y, en lo posible, cierren puertas y ventanas.

Bomberos intentan acercarse a la zona de la explosión, la cual abarcaría a, por lo menos 5 fábricas entre las cuales está Iron Mountain. Hay evacuados en los alrededores de Carlos Spegazzini.

Paz Martínez, sobre la explosión en Ezeiza: "Nunca en mi vida vi nada igual"

La explosión tuvo una onda expansiva de 15 kilómetros y hay preocupación por la nube tóxica.

Municipios extreman alertas y piden a los vecinos quedarse en sus casas

El siniestro se habría originado en una fábrica en el polo industrial de Ezeiza.

Explosión en Ezeiza: cortaron la Autopista Ezeiza-Cañuelas por la magnitud del incendio

Explosión en Ezeiza: hay alerta roja en los hospitales de la zona y hay evacuados

Los vecinos de Ezeiza se comunicaron entre sí para elevar las precauciones por la nube tóxica causada por la explosión.

Pánico entre los vecinos de Ezeiza por la explosión en el Parque Industrial: "El humo es tóxico"

Explosión en Ezeiza: "Es todo muy confuso. Explotaron los vidrios", describió el intendente Gastón Granados

