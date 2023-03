Tras la denuncia de violación, la esposa de Dani Alves anunció su separación a través de una dura carta

A través de su cuenta de Instagram, la influencer publicó una nota donde cuenta cómo enfrenta este difícil momento. “Me encantaría que las líneas aquí escritas sean de amor y felicidad, pero no es el caso. Han sido meses horribles, no los más duros de mi vida porque he enfrentado muchas tormentas, pero sí que muy oscuros y dolorosos ”, son las palabras con las que comienza su testimonio.

"Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento... Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme a mí en mil pedazos", explicó Sanz sobre la decepción que le sintió luego de conocerse la noticia que involucra a su esposo.

Dani Alves fue detenido en la comisaría de Barcelona luego de que una mujer lo denunciara de haber abusado de ella el 30 de diciembre pasado en un boliche. El jugador asistió a declarar y lo arrestaron, a la espera de órdenes de las autoridades.

En la carta, Joana también dio detalles de su acompañamiento a Alves: “Soy tan humana que a pesar del daño que me ha causado sigo estando aquí a su lado. Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y amaré siempre, quien diga que el amor se olvida se está auto engañando o no amó de verdad”.

Carta Joana Sanz Instagram

“Me amo, me respeto y me valoro mucho más yo a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro una etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15. Doy gracias por las oportunidades y aprendizajes que la vida me da, por más difíciles que sean, aquí está una mujer fuerte que pasa a la siguiente etapa de su vida”, finalizó la mujer.

De esta manera, la modelo dio por finalizada su relación de casi ocho años con el exfutbolista pese a haber declarado en ocasiones anteriores que continuarían juntos.