El Gobierno retiró las piedras en homenaje a las víctimas del Covid para preservarlas durante los festejos por el Mundial Ante la masiva movilización que se espera en la Plaza de Mayo por la final entre Argentina y España, la gestión libertaria decidió resguardar los recuerdos en la Casa Rosada. Serán restituidos a su lugar original una vez finalizados los eventos del domingo. Por Agregar C5N en









El Ejército y el Gobierno de la Ciudad llevaron a cabo las tareas en Plaza de Mayo.

En la previa de la final del Mundial 2026, el Gobierno dispuso el retiro temporal de las piedras que homenajean a las víctimas del coronavirus en la Plaza de Mayo. La medida, de carácter preventivo, busca resguardar los monumentos ante la masiva concentración de hinchas que se prevé en los puntos neurálgicos de la Ciudad tras el partido de la Selección argentina. Según informaron fuentes oficiales, las piedras fueron retiradas este sábado por la mañana para ser protegidas en el interior de la Casa Rosada.

Las piedras fueron retiradas este sábado por la mañana para ser protegidas en el interior de la Casa Rosada. El operativo de traslado fue realizado de manera conjunta por efectivos del Ejército y personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Desde la Presidencia de la Nación se aseguró que los familiares de las víctimas fueron contactados de antemano para informarles sobre la situación y garantizar que el resguardo será solo temporal. Una vez que finalicen las celebraciones, el compromiso de la gestión libertaria es devolver cada una de las piedras a su emplazamiento original, en las cercanías del monumento a Manuel Belgrano.

La decisión de retirar las rocas respondió a sugerencias técnicas de las fuerzas de seguridad, con el objetivo de evitar que sufran daños durante las concentraciones masivas. En este sentido, desde Presidencia señalaron antecedentes de otras manifestaciones en las que se utilizaron rocas similares para ser lanzadas contra la sede de Gobierno. Cabe destacar que, dentro de la propia Casa Rosada, existe otro conjunto de piedras que reconocen a los fallecidos por la pandemia ubicado en el hall principal.

Efectivos del Ejército se encargaron del operativo. Este movimiento de preservación forma parte de un esquema de seguridad más amplio que incluye el despliegue de 1.000 efectivos de la Policía de la Ciudad en la zona del Obelisco y alrededores. El plan operativo contempla la instalación de vallados preventivos, paneles fenólicos y un seguimiento en tiempo real mediante drones y helicópteros del Escuadrón Aéreo. Además, el Gobierno coordina con las autoridades porteñas y bonaerenses los dispositivos de custodia ante los distintos escenarios posibles tras la final entre la Selección argentina y España en Nueva Jersey.