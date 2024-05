Tras el choque del tren San Martin, La Fratenidad denunció que hace 10 días que trabajan sin señalamiento

El secretario del sindicato Omar Maturano aseguró que los cables para su normal funcionamiento fueron robados y desde el Gobierno les dijeron que no hay plata para reponerlos.

En diálogo con Radio 10, el dirigente gremial amplió: "Hace 10 días que estamos trabajando así porque se roban los señalese y no hay repuestos de señalamientos. Hay una degradación total de la empresa porque quienes la conducen dicen que no hay presupuesto".

En ese sentido, describió que "tenemos 60 locomotoras chinas nuevas que están paradas, coches degradados y coches desmantelados porque se sacan los repuestos para que otro siga funcionando. Nos están llevando a eso para que venga un capital privado y compre la empresa a menos valor".

"No se hace el ferrocarril a futuro, de hecho no hay lugar para evacuar y sacar los heridos. El Estado de muchas cosas se olvidó y ahora directamente no está presente", concluyo.

En la misma línea, l secretario general de la Seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, Rubén "Pollo" Sobrero responsabilizó al Gobierno por el choque de trenes en Palermo y pidió "cargárselo a la cuenta de (el presidente Javier) Milei, por la falta de inversiones".

"Queremos investigar bien, bien qué es lo que pasó", sostuvo el dirigente sindical.

En diálogo con radio Splendid-AM 990, el referente de Izquierda agregó: "Ésto cargáselo en la cuenta de Milei, porque esto es responsabilidad de la falta de inversiones que hay".

"Sé que hubo un problema de señales; había compañeros que venían denunciando fallas en ese sistema. Se pararon todas las obras", manifestó.

E insistió: "Han parado todas las obras, tenemos locomotoras paradas, las vías que no se están reparando, se cortó todo el sistema de reparaciones".

El secretario de Transporte confirmó que hay denuncia de robo de cables

Franco Mogetta reveló en rueda de prensa tras el choque y descarrilamiento del Tren San Martín que hay muchas versiones: "No podemos adelantar nada eso. No podemos descartar nada, hay denuncia de robo de cables y estamos investigando".

DESCARRILAMIENTO del TREN SAN MARTÍN: HABLA FRANCO MOGETTA, MINISTRO de TRANSPORTE

"Queremos poner a disposición de la Justicia toda la tarea de investigación lo que está haciendo la empresa de Trenes Argentinos, como también ART. Queremos ser muy prudentes", agregó el funcionario.

Por último, expresó: "Hay posiblemente algún tema para investigar en cuanto a los avisos, a las señales que se han dado tanto de las formaciones hacia afuera como los banderilleros y el señalamiento".