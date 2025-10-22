22 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Si estás en este grupo no podés renovar la licencia de conducir: cuál es el motivo

Este documento resulta indispensable para poder circular, aunque no todas las personas están autorizadas a conducir por calles y autopistas.

Por
Si estás en este grupo no podés renovar la licencia de conducir: cuál es el motivo
  • La licencia de conducir es un documento personal, intransferible y obligatorio para circular legalmente por las calles y rutas de Argentina.
  • Su renovación requiere presentar DNI vigente, la licencia anterior, el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito y aprobar un examen psicofísico.
  • Los requisitos pueden variar según la edad o el tipo de licencia, con controles más estrictos para conductores mayores y licencias profesionales.
  • La vigencia general es de hasta cinco años, reduciéndose a tres desde los 65 años y a un año a partir de los 70, con evaluaciones médicas más frecuentes.
Solo se requiere presentar el DNI, una copia y llevar una lapicera. 
Te puede interesar:

Cómo es la iniciativa de Formosa para quienes quieran conseguir su primera licencia de conducir

La licencia de conducir es un documento esencial e indispensable para cualquier persona que desee manejar de forma legal en las calles y rutas de Argentina. Este carné certifica que el conductor posee las habilidades y conocimientos necesarios para circular con seguridad, además de constituir una parte fundamental de la documentación personal que debe acompañarlo siempre. Su tenencia garantiza la legalidad de la circulación en todo el territorio nacional.

Resulta importante subrayar que se trata de una documentación personal e intransferible. La licencia se otorga a nombre de un ciudadano específico luego de aprobar los exámenes correspondientes y, en ningún caso, puede ser cedida, prestada o utilizada por otra persona. Este principio refuerza la responsabilidad individual al volante y permite a las autoridades verificar con rapidez la identidad y las habilitaciones del conductor en cualquier control vehicular.

Licencia-conducir-carnet.jpg

Por último, la vigencia de la licencia representa un requisito indispensable para conservar la legalidad al conducir. Tener este documento implica una responsabilidad permanente de renovarlo antes de su vencimiento. Conducir con una licencia expirada anula la autorización para circular y expone al infractor a sanciones, reflejando que para el Estado argentino, la habilitación para manejar está directamente vinculada al cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas.

Cuáles son los requisitos para renovar la licencia de conducir

La renovación de la Licencia Nacional de Conducir requiere cumplir con una serie de requisitos que garantizan que el conductor conserve las aptitudes necesarias para circular con seguridad. El requisito principal es presentar el Documento Nacional de Identidad vigente con el domicilio actualizado. También es necesario entregar la licencia anterior o, en caso de robo o pérdida, la denuncia correspondiente que certifique esa situación.

Un paso clave dentro del trámite es obtener el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito, que debe estar abonado y vigente antes de iniciar la gestión. Este documento, de carácter federal, permite comprobar que el conductor no registre multas graves ni inhabilitaciones pendientes. Además, cada municipio o provincia solicita la constancia de libre deuda de infracciones locales y el pago de las tasas administrativas correspondientes al trámite.

Licencia de conducir digital

El eje del proceso de renovación es el examen psicofísico obligatorio, encargado de evaluar las condiciones de salud del solicitante, como su visión, audición, motricidad y estado psicológico. La aprobación de esta evaluación, efectuada por profesionales médicos habilitados, resulta indispensable para emitir la nueva licencia. En los casos donde existan tratamientos médicos o enfermedades previas, el conductor debe presentar certificados que acrediten su aptitud para manejar.

Por último, algunos requisitos adicionales varían según la edad y el tipo de licencia. Los conductores mayores de 65 años suelen obtener una vigencia reducida del carnet y, en muchas jurisdicciones, deben revalidar sus conocimientos mediante un examen teórico y práctico. En tanto, quienes renuevan licencias profesionales —como las clases C, D y E— deben presentar un certificado de antecedentes penales actualizado, en virtud de la mayor responsabilidad que implica la conducción profesional.

Cuánto dura la licencia de conducir

La vigencia de la Licencia Nacional de Conducir (LNC) en Argentina no responde a un plazo único, sino que varía según la edad del conductor al momento de la renovación. En la mayoría de los casos, quienes se encuentran entre los 21 y 65 años pueden contar con una licencia particular (Clases A, B y G) válida por un máximo de cinco años, el período más prolongado permitido. Este tiempo se reduce para los conductores más jóvenes y, de manera especial, para quienes poseen licencias profesionales.

licencia-conducirjpg.jpg

Desde los 65 años, la normativa dispone una disminución en la duración de la licencia, con controles más frecuentes a medida que la persona envejece, a fin de evaluar sus aptitudes psicofísicas. Por lo general, entre los 65 y 70 años, la renovación de las licencias particulares debe efectuarse cada tres años. Esta medida busca garantizar que el conductor conserve un estado de salud y reflejos adecuados para circular con seguridad.

El cambio más notorio ocurre a partir de los 70 años, cuando la renovación pasa a ser anual. Este trámite exige una verificación exhaustiva de la aptitud psicofísica y no impone un límite de edad para conducir, pero sí establece un control constante. De este modo, se procura asegurar que las personas mayores conserven las capacidades necesarias para manejar, resguardando su integridad y la del resto de los usuarios de la vía pública.

Noticias relacionadas

fabrica de patentes truchas: cayo una banda que vendia licencias falsas para los autos

Fábrica de patentes truchas: cayó una banda que vendía licencias falsas para los autos

Esta actualización impacta especialmente en quienes deben renovar su licencia o tramitarla por primera vez.

Cuál es la edad límite para tramitar la licencia de conducir

El acusado del doble femicidio y del crimen del chofer alentaba la violencia de género desde las redes sociales.

Denunciaron al sitio Varones Unidos creado por el femicida Pablo Laurta y piden "medidas urgentes"

La mujer vacacionaba en Tulum cuando cayó de un tercer piso y quedó hospitalizada.

Una argentina cayó de un tercer piso en México: será repatriada en terapia intensiva móvil

Se tatuará en forma gratuita la insignia representativa del lazo rosa.

Acción solidaria en C5N en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama

Antes de irte de CABA: Las 10 actividades que debés hacer

Estos son los 10 planes que debés hacer sí o sí antes de irte de Buenos Aires

Rating Cero

Emilia Clarke estuvo de vacaciones en Argentina.

Emilia Clarke estuvo de paseo por Argentina: tomó mate y comió alfajorcitos de maicena

Una de las marcas más importantes de María Becerra es La Nena de Argentina.

María Becerra solucionó el problema con La Nena de Argentina: "Es su elección cuándo usarla"

Conocé los detalles del divorcio de los papás de la reconocida cantante y actriz

Cómo fue el divorcio de los padres de Miley Cyrus tras décadas de estar juntos

Ahora, llegó a gran N roja Ni una palabra, la película de suspenso y drama de 2001 que fue tendencia en pantalla grande y, actualmente, escaló rápidamente entre las más vistas. 
play

De qué se trata Ni una palabra, la película de suspenso con actores destacados que ahora está en Netflix

One Punch-Man es un fenómeno que ha captado la atención del público debido a su enfoque original. Ambientado en un mundo donde los héroes son profesionales con clasificaciones establecidas, la historia presenta al aparentemente sencillo Saitama, un héroe invencible.
play

One Punch-Man llega con una nueva temporada a Netflix: de qué se trata

Yanina Latorre se cansó de Wanda Nara y decidió exponerla en vivo.

Yanina Latorre explotó contra Wanda Nara: "Sos tan zorra..."

últimas noticias

Emilia Clarke estuvo de vacaciones en Argentina.

Emilia Clarke estuvo de paseo por Argentina: tomó mate y comió alfajorcitos de maicena

Hace 23 minutos
El acusado del doble femicidio y del crimen del chofer alentaba la violencia de género desde las redes sociales.

Denunciaron al sitio Varones Unidos creado por el femicida Pablo Laurta y piden "medidas urgentes"

Hace 33 minutos
El gobierno peruano declaró la emergencia para contener las protestas.

Perú declaró el estado de emergencia en Lima por la ola de violencia e inseguridad

Hace 1 hora
Corea del Norte lanzó los misiles antes del viaje de Donald Trump.

Corea del Norte lanzó misiles balísticos en la previa del viaje de Trump a Asia

Hace 1 hora
En agosto la actividad económica registró una suba interanual del 2,4%

En agosto, la actividad económica registró una suba interanual del 2,4% gracias a la intermediación financiera

Hace 1 hora