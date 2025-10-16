Cuál es la edad límite para tramitar la licencia de conducir

Las recientes reformas a la Ley Nacional de Tránsito redefinen la edad máxima, la validez y los controles médicos para obtener o renovar el carnet. También introducen un formato digital con plena validez legal.

El Gobierno nacional introdujo nuevas disposiciones en la Ley Nacional de Tránsito que modifican los plazos de vigencia, los controles médicos y la modalidad de emisión de la licencia de conducir en todo el país. Con estas actualizaciones se intenta reforzar la seguridad vial y garantizar que cada conductor cumpla con los requisitos físicos y técnicos necesarios para circular.

Con el Decreto 196/2025, entraron en vigencia cambios importantes, entre ellos la digitalización completa del documento y la revisión de los períodos de validez según la edad del titular . Además, se implementaron controles psicofísicos más estrictos y un sistema de puntos para sancionar infracciones graves o reiteradas.

Esta actualización impacta especialmente en quienes deben renovar su licencia o tramitarla por primera vez, ya que define nuevas edades límite, plazos diferenciados y un procedimiento más ágil que combina instancias presenciales y digitales.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) estableció distintos períodos de vigencia en función de la edad y del tipo de vehículo. Para menores de 21 años, la licencia tendrá una duración de cinco años, limitada a las categorías A (motos), B (autos) y G (maquinaria agrícola). Entre los 21 y los 65 años, la validez será también de cinco años, mientras que las personas de entre 65 y 70 deberán renovarla cada tres.

A partir de los 70 años, la renovación se vuelve anual, sin excepciones. Además, desde los 65 años se exige una revalidación del examen psicofísico: cada tres años para las licencias A, B y G, y cada dos años para las clases C, D y E, vinculadas al transporte de carga o pasajeros.

Qué duración tiene la licencia de conducir

Con las nuevas disposiciones, los plazos se ajustan a la edad y al tipo de vehículo, con el objetivo de mantener actualizada la información médica y técnica de cada conductor. De esta forma, se busca reducir los riesgos en la vía pública y asegurar que quienes obtengan o mantengan su licencia estén en condiciones adecuadas para manejar.

La normativa también refuerza la necesidad de cumplir con los controles médicos de manera periódica, un paso clave para garantizar la aptitud psicofísica y la seguridad de todos los usuarios del tránsito.

Cómo es el trámite para renovar la licencia de conducir

licencia-conducirjpg.jpg

El proceso de renovación ahora requiere la presentación de un certificado de aptitud psicofísica en cada trámite, sin importar la edad. Dicho examen puede realizarse en centros públicos o privados con profesionales habilitados por la ANSV, quienes cargan los resultados directamente en el sistema nacional. Si los controles no resultan favorables, la renovación puede ser denegada o suspendida temporalmente.

Además, el trámite puede completarse de manera digital desde la aplicación Mi Argentina. A través de la sección “Renovación y/o ampliación de licencia”, se pueden verificar los datos personales, abonar las boletas, seleccionar prestadores médicos y acceder al carnet digital una vez aprobado el proceso. La versión física sigue disponible con el mismo valor legal, aunque con un costo adicional.