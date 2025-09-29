29 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Ideal para escapar de Buenos Aires: el pueblito en el que vas a disfrutar de buenas picadas

Una pequeña localidad del noroeste bonaerense atrae visitantes con su tranquilidad, su gastronomía artesanal y su impronta auténtica.

Por
{"spread":false

Las tablitas de productos artesanales son la gran atracción gastronómica del lugar.

Instagram @lacasonaderoca

Escapar del ritmo acelerado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es posible en apenas unas horas de viaje. Uno de los destinos que gana protagonismo en el turismo de escapadas es un pueblo que conserva la esencia del interior bonaerense y se destaca por sus propuestas gastronómicas, especialmente las picadas de fiambres artesanales.

El operativo en Mataderos, sobre Andrés Bianchi al 7400.
Te puede interesar:

Mañana de incendios en la Ciudad: el SAME atendió a tres personas

La provincia de Buenos Aires ofrece múltiples rincones rurales con paisajes y tradiciones propias. Entre ellos, Agustín Roca sorprende por su ambiente sereno, la calidez de su gente y la posibilidad de disfrutar de productos locales que ya se convirtieron en marca registrada del lugar.

En los últimos años, este destino comenzó a aparecer en el radar de quienes buscan desconectar de la rutina urbana. Sus calles tranquilas, la oferta cultural ligada a figuras como Atahualpa Yupanqui y su cercanía con Junín lo vuelven una opción cada vez más elegida.

AGUSTIN ROCA-
El pueblo bonaerense de Agustín Roca gana fama por sus fiambres y su espíritu rural.

El pueblo bonaerense de Agustín Roca gana fama por sus fiambres y su espíritu rural.

Dónde queda Agustín Roca

Agustín Roca está ubicado en el partido de Junín, a unos 21 kilómetros de la ciudad cabecera. El acceso principal es por la Ruta Nacional 188, en cercanía al cruce con la Ruta Provincial 31, lo que facilita la llegada desde diferentes puntos de la provincia. Entre las localidades vecinas figuran Fortín Tiburcio y Morse, que completan el paisaje rural de la zona.

Qué puedo hacer en Agustín Roca

La gran atracción son las picadas de fiambres caseros que ofrecen los comercios locales. Embutidos, quesos y productos regionales se combinan en tablitas ideales para compartir. Otro punto destacado es la Capilla Nuestra Señora del Pilar, una construcción histórica que forma parte de la identidad del pueblo.

El entorno invita a caminar sin apuro, observar la vida de campo, charlar con los productores y sumergirse en un ambiente donde todavía se respira tradición. Además, la huella cultural de Atahualpa Yupanqui aporta un atractivo extra para quienes buscan un plus en la visita.

Agustín Roca, escapadas
El viaje desde la Ciudad de Buenos Aires lleva poco más de tres horas en auto.

El viaje desde la Ciudad de Buenos Aires lleva poco más de tres horas en auto.

Cómo llegar a Agustín Roca

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el camino más directo es por la Ruta Nacional 7 hasta el cruce con la Ruta Provincial 31 y luego conectar con la Ruta Nacional 188. En total, son aproximadamente 260 kilómetros de recorrido, que pueden completarse en auto en unas tres horas y media.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Hay dos bodegones en CABA donde se pueden disfrutar de los mejores bastones de mozzarella.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer bastones de muzzarella

El pueblo que tiene una fiesta destinada al choripán.

Está cerca de Buenos Aires, es muy tranquilo y tiene la Fiesta Regional del Choripán

Dónde comer los mejores bastones de muzzarella de Buenos Aires.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer bastones de muzzarella

Estos platos cubanos son los mejores de Buenos Aires.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para probar comida cubana

Dónde queda este tranquilo pueblo de la Provincia.

Está cerca de Buenos Aires, tiene pocos habitantes y es una gran opción para hacer una escapada con tradición campesina

Las rabas se consolidan como un clásico porteño con propuestas para todos los gustos.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer una deliciosas rabas

Rating Cero

La actriz confesó que su interpretación fue un trabajo de empatía más que de actuación.

La impresionante transformación de Flor Peña para una producción de Netflix

Nominada al Oscar por mejor guion adaptado en 2022, esta película de Netflix es imperdible para los amantes de los policiales.
play

No te despegás del sillón: dura 2 horas, está en Netflix y está recargada de misterio

Tini volvió a sorprender con un nuevo look.

El look urbano de Tini Stoessel que fue furor: le dio el toque con unos borcegos divinos

Marvel Studios quedó expuesto y se confirmó el regreso más esperado.

Una foto desencadenó el descontrol en Marvel: confirma el regreso más esperado

Julián Álvarez terminó con el misterio alrededor del nombre de su primer hijo.

Julián Álvarez confirmó el nombre de su hijo y sorprendió: cómo se llamará su bebé

Polémica en el bar tuvo números de rating peores a los esperados.

Polémica en el bar podría ser levantado del aire: se hunde en el rating

últimas noticias

Conocé las diversas categorías del Monotributo para empezar a formar parte de ARCA

Esta categoría especial del Monotributo de ARCA te permite ingresar al sistema jubilatorio pagando menos: cuál es

Hace 18 minutos
Se dió información sobre Feriados en los últimos días del mes

Feriado del martes 30 de septiembre: quiénes lo celebran en 2025 y a qué se debe

Hace 32 minutos
play

Kicillof catalogó el triple crimen de Varela como un "narcofemicidio": "Es un hecho federal"

Hace 43 minutos
La nueva disposición del Banco Central podría aumentar la presión tanto sobre el dólar oficial como sobre el blue.

Nuevas restricciones cambiarias al dólar: qué se puede comprar, qué no y cómo operar

Hace 48 minutos
Lewis Hamilton confirmó que Roscoe murió el domingo 28 de septiembre tras 4 días internado

Dolor en la Fórmula 1: murió Roscoe, el perro de Lewis Hamilton

Hace 55 minutos