Dos hermanas fueron asesinadas por sus parejas y a uno de los femicidas lo encontraron escondido en una cueva

El autor del crimen, ocurrido en Salta, le había confesado el asesinato de su expareja a la madre de la víctima y luego huyó. Estuvo prófugo once días, hasta que fue hallado en una zona inhóspita conocida como la "Casa del Diablo".

Después de una intensa búsqueda durante once días, finalmente la Policía de Salta detuvo a Orlando Serapio, un hombre acusado de asesinar brutalmente a Natalia Cruz, su exesposa y madre de sus hijos, en la localidad salteña de Campo Quijano. El femicida fue encontrado escondido en una cueva ubicada en la Quebrada del Toro, un lugar que se lo conoce popularmente como la "Casa del Diablo".

Dato estremecedor: en Argentina hubo 43 víctimas de femicidio en lo que va del año

En declaraciones ante los medios, la madre de la víctima pidió la cadena perpetua para Serapio: "Que duerma en las piedras como un asesino", aseguró Irene Martínez , quien también sufrió el femicidio de su otra hija hace casi diez años atrás.

En 2017, la menor de las hijas de Martínez, Amira, fue asesinada a golpes por su novio cuando solamente tenía 17 años de edad. El asesino, identificado como Edgardo Córdova, se suicidó en el lugar del crimen. La familia volvió a sufrir un femicidio días atrás, cuando Serapio le quitó la vida a la hermana de quien fuera víctima del mismo crimen hace casi una década.

"Nunca nos recompusimos" , aseguró Azucena Colque, media hermana de las dos mujeres asesinadas por sus exparejas. "Desde que mataron a Amira nunca volvimos a ser los mismos. Éramos cinco hermanas y dos hermanos, todos criados juntos. Fue muy duro. Y volver a pasar por esto...", dijo la mujer antes de que se le quebrara la voz en llanto.

En 2017, Natalia fue fotografiada cuando lloraba tras el femicidio de su hermana. Ahora, su pareja la estranguló a ella y se dio la fuga.

“ Mi mamá está muy vulnerable, tratamos de cuidarla pero le tuvieron que poner consigna policial. Sentís que el asesino se te va a acercar en cualquier momento. Uno no puede vivir mirando por la ventana ”, agregó Colque.

La hermana de la última víctima contó también que el crimen "fue premeditado". Según ella, Natalia y Serapio habían terminado su vínculo en noviembre del año pasado. "Cuando empezó a estudiar y trabajar, vio que podía sola. Estaba feliz. Ella me decía: 'por fin vivo en paz'. Eso a él no le gustó", dijo Azucena.

Tenía una perimetral porque la acosaba. Abandonó su trabajo para perseguirla. Ella no se daba cuenta de que él estaba detrás de cada paso que daba”, remarcó. “En el único momento que estuvo sola, hizo lo que quiso, matarla”, sostuvo.

El femicida Orlando Serapio fue encontrado en una cueva conocida como la "Casa del Diablo.

El crimen se produjo el pasado 17 de febrero y los propios familiares de la víctima encontraron su cuerpo en la casa. Además, Serapio le confesó el femicidio de su hija y huyó. Tras once días de una intensa búsqueda, finalmente la Policía de Salta lo encontró el pasado fin de semana.

El operativo para dar con el prófugo incluyó más de sesenta agentes de la División General de Investigaciones del Valle de Lerma, junto a perros especializados aportados por la provincia de Catamarca y drones térmicos de la Policía Federal. Finalmente, el femicida fue encontrado en una cueva en la Quebrada del Toro, conocida popularmente como la "Casa del Diablo". El hombre se encontraba deshidratado, físicamente muy deteriorado y ofreció poca resistencia cuando los policías lo rodearon.

El caso quedó a cargo de la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Soldero Calvet, quien imputó a Serapio como autor del homicidio calificado por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género.

Entre el 1° de enero y el 28 de febrero de 2026 se produjeron 36 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, un transfemicidio y 6 femicidios vinculados de varones adultos y niños, según el nuevo informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, que dirige La Casa del Encuentro. En total, 43 víctimas directas en apenas 59 días.

El dato estremece por su dimensión humana: 45 hijas e hijos quedaron sin madre; casi la mitad (47%) son menores de edad. Detrás de cada número hay una trama familiar quebrada, una infancia marcada por la ausencia y un Estado que llega tarde.

El informe vuelve a confirmar un patrón que se repite año tras año: el 62% de los agresores eran parejas o exparejas. Y el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su propia casa o la vivienda compartida con el agresor. El 60% de los femicidios ocurrió en el hogar de la víctima.

Aunque los casos se distribuyen en todo el país, en términos absolutos la provincia de Buenos Aires encabeza la lista, seguida por Santa Fe, Tucumán y Mendoza.