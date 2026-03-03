El creador de la web cuestionó a las plataformas que emplean "algoritmos adictivos" para retener usuarios El informático británico Sir Tim Berners-Lee, inventor de la World Wide Web, pidió a los desarrolladores "no diseñarlas como TikTok" y se mostró a favor de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Por + Seguir en







Tim Berners-Lee, creador de la web.

El informático británico Sir Tim Berners-Lee, creador de la World Wide Web, advirtió sobre el peligro de las plataformas que utilizan “algoritmos adictivos” para retener a los usuarios y subrayó que la “colaboración y compasión” deben seguir siendo los pilares fundamentales para quienes buscan mejorar el mundo a través de la tecnología.

Durante un diálogo con programadores sobre el futuro de la red, en el marco del evento Talent Arena que se desarrolla en Barcelona, el científico señaló que algunas redes sociales han entrenado sistemas de inteligencia artificial para optimizar la permanencia en pantalla, y remarcó que “estas partes de la web son un problema” y representan una de las mayores decepciones en la evolución de su invento.

En este sentido, el experto apeló a los desarrolladores a “no diseñarlas como TikTok” y a tomar como referencia modelos menos adictivos. Asimismo, se mostró a favor de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, mencionando que en sus charlas con jóvenes descubrió que para ellos un entorno de juego sin teléfonos resultaba “bastante gratificante”.

Respecto al panorama actual, el inventor nacido en Londres aseguró que, aunque la humanidad enfrenta desafíos complejos, mantiene la esperanza en el futuro de internet. Esta visión optimista se apoya, según explicó, en las comunidades de internautas que continúan impulsando proyectos de “código abierto” para mantener la esencia libre y descentralizada de la red.