Tragedia en la ruta 34: murieron cuatro miembros de una familia al chocar contra un camión El hecho ocurrió por la mañana a la altura del kilómetro 134. La familia se dirigía a un torneo de fútbol infantil en San Martín de las Escobas. Bomberos voluntarios, ambulancias y personal policial participaron del mega operativo de rescate. Un tercer niño se salvó. Por + Seguir en







La familia fallecida era de Carlos Pellegrini y viajaban a un torneo de fútbol infantil.

Una familia de Carlos Pellegrini perdió la vida en un accidente fatal en el kilómetro 134 de la Ruta Nacional 34 en Santa Fe. Dos adultos y dos niños viajaban hacia un torneo de fútbol infantil en San Martín de las Escobas cuando su camioneta impactó contra un camión. Bomberos voluntarios, ambulancias y personal policial desplegaron un amplio operativo de rescate en el lugar. De acuerdo a los primeros datos, un tercer niño sufrió heridas, aunque su estado no era de gravedad.

La familia estaba a sólo 24 kilómetros del destino: un torneo de fútbol infantil en San Martín de las Escobas denominado “Cachorritos”. El fatal siniestro ocurrió alrededor de las 10 de la mañana y generó conmoción en la comunidad de la zona que suspendió de forma inmediata las actividades deportivas previstas en el departamento San Martín.

Tragedia en la Ruta Nacional 34 - camión colisionado Según fuentes policiales, las víctimas fueron dos adultos y dos niños de dos y cuatro años. El único sobreviviente, un niño de siete, fue trasladado al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia en Santa Fe, donde esta tarde permanecía fuera de peligro.

Un mega operativo de emergencia se desplegó en la zona que incluyó bomberos voluntarios, ambulancias de la región y personal policial. Tras el violento choque, los vehículos terminaron fuera de la ruta, lo que permitió mantener el tránsito asistido y evitar un corte total. Las autoridades insistieron en extremar la precaución de quienes andaban por la zona.

La trágica noticia conmocionó a toda la comunidad vinculadas al fútbol infantil del departamento santafesino de San Martín. Tal es así que la Liga Departamental de Fútbol San Martín publicó un comunicado oficial suspendiendo la totalidad de la Fecha 6 programada: "Ante los hechos de público conocimiento relacionados a un accidente automovilístico que atraviesa una familia perteneciente a clubes afiliado a nuestra liga, y entendiendo el difícil momento, la Liga Departamental de Fútbol San Martín ha tomado la determinación de SUSPENDER la totalidad de la Fecha 6 prevista para este domingo. Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a la familia afectada, a los clubes y a toda la comunidad en este momento".

Tragedia en Ruta Nacional 34 - Santa Fe Clubes, dirigentes y familias acompañaron la decisión de la Liga, según informaron medios locales. La suspensión tuvo un fuerte impacto, ya que la familia se dirigía al evento deportivo cuando ocurrió el accidente. Entre las víctimas fatales se encontraba Daniel Santo, quien conducía el vehículo junto a Sabrina Veliz Galliano, quien también perdió la vida producto del impacto. Los menores, fueron identificadas como Atilio Benicio Santos, de apenas 2 años y 4 meses, y Josefina Blanco, de 4 años, quienes viajaban en la camioneta junto a los adultos. El único sobreviviente del accidente es Pedro Victorio Santos, de 7 años, que fue asistido tras el choque y permanece bajo atención médica y fuera de peligro.