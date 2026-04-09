10 de abril de 2026 Inicio
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Susto en Avenida Corrientes: incendio en un edificio y operativo de emergencia

El fuego comenzó cerca de las 22 en el piso 11 y fue controlado en pocos minutos por Bomberos de la Ciudad. Una nena de 5 años y su madre, de 30, recibieron atención en el lugar sin necesidad de ser hospitalizadas.

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El siniestro ocurrió en Avenida Corrientes al 1500.

El siniestro ocurrió en Avenida Corrientes al 1500.

@Nnicolas103

Momentos de tensión se vivieron en el centro porteño cuando un incendio se desató en un departamento ubicado en el piso 11 de un edificio sobre la Avenida Corrientes al 1500. Varias dotaciones de Bomberos de la Ciudad y personal del SAME se hicieron presentes en el lugar: solo dos personas fueron atendidas, sin necesidad de ser hospitalizadas.

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El siniestro ocurrió cerca de las 22, cuando vecinos advirtieron las llamas en uno de los departamentos. Como consecuencia del siniestro, una nena de 5 años y su madre, de 30, fueron asistidas por personal médico en el lugar. Ambas se encontraban fuera de peligro y no requirieron traslado a un hospital.

Según informó el director del SAME, Alberto Crescenti, "por suerte se evacuó en orden y no tuvimos que derivar a nadie a los hospitales que ya estaban alertados para recibir pacientes". Además, añadió en diálogo con TN: "Lo que se debe hacer, en el supuesto caso de que no se pueda salir, es cerrar con toallas húmedas en toda hendija donde pueda entrar humo hasta que bomberos puedan acceder".

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Al lugar acudieron varias dotaciones de Bomberos de la Ciudad, que trabajaron intensamente para controlar el fuego y evitar que se extendiera a otras unidades del edificio. El operativo se desplegó con rapidez y permitió contener la situación en pocos minutos.

Tras controlar el incendio, las autoridades iniciaron tareas de ventilación y revisión para determinar las causas del hecho. Si bien el episodio generó preocupación, destacaron la rápida intervención que permitió evitar daños mayores.

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