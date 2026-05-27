Tragedia en Aeroparque: un operario murió, otro está internado y se investiga la causa Un accidente laboral en el aeropuerto de Jorge Newbery dejó como saldo la muerte de un trabajador y otro que resultó lesionado, aunque está fuera de peligro. El hecho ocurrió dentro de una sala técnica del primer piso, donde ambos empleados realizaban tareas de mantenimiento. Por Agregar C5N en









Los operarios estaban trabajando en una sala del primer piso. Mariano Fuccila

Un accidente laboral en el Aeroparque Jorge Newbery provocó la muerte de un operario. El hecho ocurrió en una sala técnica del primer piso, donde dos trabajadores realizaban tareas de mantenimiento. Se investiga las causas de muerte.

Según informó la empresa. hay dos personas involucradas de sexo masculino. Uno falleció y el otro está fuera de peligro. Además, se informó que la víctima trabajaba en MaxiSeguridad y el hecho ocurrió manipulando un tubo de gas para extinción de incendios de tamaño voluminoso. Además, aclaró que no hubo explosión.

Los operarios se encontraban realizando tareas de mantenimiento de los tubos de dióxido de carbono. Si bien el personal médico acudió para asistir a las víctimas, uno de los trabajadores, identificado como F.G., ya había fallecido.

Por otra parte, la Fiscalía interviniente ordenó el resguardo del área, el traslado del cuerpo y el secuestro de las prendas de vestir. A su vez, se dispuso la toma de declaraciones testimoniales al personal del lugar y a los empleados de la empresa.