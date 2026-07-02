Tragedia en La Plata: una mujer murió por un incendio en su casa e internaron a sus cuatro hijos El hecho ocurrió en un domicilio de la localidad de Los Hornos, donde previamente se registró una baja de la tensión eléctrica. Los menores sufrieron quemaduras y lesiones en las vías respiratorias. Por Agregar C5N en









El hecho ocurrió en La Plata. Policía - Imagen optimizada con IA

Una mujer murió en la localidad platense de Los Hornos debido a un incendio en su casa, mientras que sus cuatro hijos se encuentran internados debido a las quemaduras. Las autoridades buscan establecer el motivo del fuego, aunque vecina expresó que previo al hecho hubo una caída de tensión eléctrica.

El hecho se produjo en una casa situada sobre la calle 141, entre 69 y 70, donde los policías acudieron después de ser advertidos por un gran incendio. En ese momento, se toparon con unos vecinos que asistían a los cuatro menores de edad para que se retiren del domicilio, mientras que después fueron trasladados al Hospital de Niños en un vehículo particular.

En tal sentido, los bomberos extinguieron el fuego y encontraron muerta a una mujer identificada como Vanesa Fernández, quien tenía 29 años. Del operativo también formaron parte peritos y médicos, quienes ayudaron a las víctimas previo a que sean transportadas hacia el establecimiento médico.

Los menores heridos sufrieron quemaduras en las manos y lesiones en las vías respiratorias, por lo que permanecen internados. En tanto, la casa quedó destruida y la investigación es encabezada por la Fiscalía de Delitos Culposos en turno de La Plata.