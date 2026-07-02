Quilmes: cuatro delincuentes ingresaron a una vivienda y mataron a una mujer frente a su hijo La víctima, de 44 años, quiso proteger a su hijo cuando los cuatro agresores irrumpieron en su vivienda por el patio trasero. En medio del forcejeo, le dispararon y escaparon llevándose dos celulares y una bicicleta. Los agresores permanecen prófugos. Por Agregar C5N en









Los ladrones forcejearon con la dueña y la mataron.

En Ezpeleta, Quilmes, una mujer de 44 años fue asesinada de un balazo cuando intentó defender a su hijo de cuatro ladrones armados que entraron a su casa por el patio trasero. Los delincuentes sorprendieron a la familia, le dispararon y escaparon con dos celulares y una bicicleta.

Los delincuentes iban vestidos de oscuro y con chalecos parecidos a los de transporte cuando entraron por el patio trasero de la casa de Zoraida Angélica Suárez Medrano, la víctima fatal de 44 años, ubicada en la calle Baradero al 4500 en Ezpelata. Al verlos, la mujer intentó defender a su hijo y forcejeó con uno de ellos, pero le dispararon en la axila.

“Le pegaron con una escopeta, perdió mucha sangre y llegó casi muerta al hospital”, explicó una de sus hijas a TN y aseguró que “la mataron porque reconoció a uno de los ladrones”. Y añadió: “Le pido a la Justicia que se resuelva esto. Dejaron a una familia hecha pedazos. Quedaron unas hermanas solas”.

La banda escapó con dos celulares y una bicicleta y la policía se encuentra realizando pericias en el lugar para recolectar pruebas que puedan identificar a los agresores. Si bien la víctima fue llevada al Hospital Iriarte, murió horas después tras ser ingresada a quirófano en estado crítico porque había perdido mucha sangre.

Por su parte, los delincuentes siguen prófugos y la causa quedó caratulada como “homicidio en ocasión de robo” a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 04 del Departamento Judicial de Quilmes