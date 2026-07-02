2 de julio de 2026 Inicio
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"Yo no lo maté, era mi amigo", declaró el principal acusado del asesinato de "Lechuga" Pérez Algaba

Maximiliano Pilepich amplió su testimonio judicial frente al jurado popular, rechazó el presunto móvil económico del asesinato del trader y apuntó contra tres allegados de la víctima.

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Maximiliano Pilepich / Fernando Pérez Algaba

Maximiliano Pilepich / Fernando Pérez Algaba

El emprendedor inmobiliario Maximiliano Pilepich, principal imputado por el crimen de Fernando "Lechuga" Pérez Algaba, declaró este miércoles su inocencia ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 de Lomas de Zamora y rechazó las acusaciones en su contra.

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Frente al jurado popular, el acusado apuntó contra tres amigos del fallecido como posibles autores del hecho. "Yo no lo maté, era mi amigo", aseguró Pilepich sobre la víctima, y sumó: "Fernando tenía deudas con ellos. No les iba a pagar".

En su intervención, el imputado desmintió la hipótesis fiscal sobre la codicia y el impago de u$s50 mil. "No había problemas de plata, yo no tenía ningún motivo de matar a Fernando. Nosotros los trabajadores, los que venimos de la nada, sabemos lo que cuesta, sabemos lo difícil que es seguir invirtiendo, seguir dando trabajo", afirmó.

Durante la audiencia, Pilepich se dirigió al hermano de la víctima, Rodolfo Pérez Algaba: "Quizá no conoce nada de todo esto que está escuchando de parte mía, entiendo el dolor y lo lamento mucho, no puedo ponerme en su lugar, entiendo que esté enojado pero yo no tenía motivos para matar a su hermano". Ante estas palabras, el familiar respondió a los gritos: "Lo mataste por la espalda, salame".

La Justicia atribuye el asesinato a un móvil económico

Según la investigación, el ataque ocurrió entre el 18 y el 19 de julio de 2023 en el predio "Renacer" de General Rodríguez. Pérez Algaba acudió al lugar para cobrar la primera cuota de una deuda en moneda extranjera, originada por la venta de terrenos para un desarrollo privado.

La acusación fiscal señala que el trader recibió dos tiros por la espalda a escasa distancia. Para los investigadores, los responsables ejecutaron a la víctima para evitar la cancelación del dinero y la entrega de diecisiete lotes del emprendimiento.

Tras el homicidio, los autores descuartizaron el cuerpo y descartaron los restos en el Arroyo del Rey, en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. Por este hecho también enfrentan a los jueces Nahuel Vargas y Matías Gil, mientras que otros cinco presuntos cómplices participarán de un segundo juicio técnico en una fecha aún no estipulada.

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