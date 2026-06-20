Incendio en un hotel de República Dominicana: qué dijeron las autoridades sobre el origen del fuego

El Centro de Operaciones de Emergencias explicó que las llamas se expandieron rápidamente por las condiciones del viento y por la estructura de los techos del complejo turístico. Una persona murió y 1.700 huéspedes fueron evacuados.

El incendio en el hotel Viva Wyndham Dominicus Beach, en Bayahíbe, República Dominicana, dejó una turista italiana fallecida y obligó a evacuar a cerca de 1.700 huéspedes. Mientras continúan las tareas posteriores al siniestro, las autoridades brindaron detalles preliminares sobre lo ocurrido.

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que las causas del fuego todavía no fueron determinadas. "La investigación de lo ocurrido está en manos ya de las autoridades y oportunamente se ofrecerán los detalles", afirmó durante una conferencia de prensa.

De acuerdo con las primeras evaluaciones, el organismo señaló que la propagación fue favorecida por las características de las instalaciones. "De forma preliminar, se observó que las llamas se propagaron con rapidez debido a las condiciones del viento y a la naturaleza combustible de los techos elaborados con caña", explicaron desde el COE.

Las autoridades también confirmaron que la etapa operativa de emergencia concluyó tras lograr controlar completamente el incendio. "El COE informó que ha concluido de manera exitosa la fase de respuesta operativa tras el incendio registrado en las instalaciones del hotel Viva Wyndham Dominicus Beach", señalaron.

El incendio en un hotel de República Dominicana tuvo como saldo la muerte una turista italiana.

En paralelo, el organismo indicó que las tareas de asistencia y seguimiento quedaron bajo la órbita del Ministerio de Turismo y de la Dirección General de Migración. "Estas instituciones se auxiliarán de otros estamentos del Estado para concluir con sus actuaciones y también la respuesta oportuna que se le ha dado al turismo", sostuvo el director del COE.

Como parte del operativo, unas 1.690 personas fueron evacuadas y trasladadas a otros establecimientos de la zona. El funcionario destacó que "gracias a la activación de los planes de contingencia las personas fueron reubicadas en hoteles cercanos", entre ellos el Catalonia, el Sunscape y el Viva Wyndham Dominicus Palace.

Además, el COE remarcó que el resto del destino turístico no sufrió alteraciones. "Las autoridades confirman que las actividades comerciales en Bayahíbe y sus alrededores se mantienen sin novedades, operando de manera segura y completamente normal", señaló.

Cómo fue el incendio en el hotel de lujo de República Dominicana

Como los establecieron las primeras observaciones del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) del país, el fuego se propagó de forma extremadamente veloz debido a la naturaleza altamente inflamable de los materiales de la estructura, principalmente los techos construidos con palma y paja, combinados con las fuertes condiciones del viento registradas en la costa caribeña en ese momento.

Imágenes y videos difundidos por medios locales y testigos mostraron densas y oscuras columnas de humo negro elevándose sobre la costa, mientras las llamas devoraban por completo las edificaciones.

WATCH: Massive fire engulfs Wyndham’s Viva Dominicus Beach resort in the Dominican Republic; casualties unknown.



Dozens of hotel guests were forced to flee onto the beach. pic.twitter.com/JiemCUSx24 — Noteworthy News (@newsnoteworthy) June 19, 2026

Si bien el incendio ya fue controlado y las causas precisas están bajo investigación judicial, los huéspedes damnificados fueron reubicados en complejos hoteleros cercanos. Afortunadamente, el Viva Wyndham Dominicus Palace, establecimiento colindante de la misma firma, no registró daños en su estructura.