Insólito: contrató a una tarotista para maldecir a su nuera y terminó extorsionada por más de $50 millones La mujer extorsionada con "arcángeles" y maldiciones había recurrido a la denunciada para separar a su hijo de su pareja. La tarotista le terminó pidiendo pesos, dólares, electrodomésticos y joyas "para completar el trabajo". Por Agregar C5N en









La tarotista denunciada por extorsión en Mar del Plata.

Una mujer de Mar del Plata denunció por extorsión a la tarotista que contrató para hacer un "gualicho" contra su nuera para separarla de su hijo. De acuerdo a su declaración, le entregó $15 millones, u$s26 mil, electrodomésticos y joyas que la denunciada le exigía para terminar el trabajo, de lo contrario enviaría "un arcángel" a buscarla o maldeciría a su familia.

La investigación está a cargo de la DDI de Mar del Plata y la UFI N°12 y concluyó en un allanamiento en un departamento de la avenida Colón al 2900 donde encontraron a la tarotista de 62 años, la notificaron de la causa y la trasladaron a la comisaría para liberarla en pocas horas. En la vivienda también se encontraba otra mujer de 61 años.

Durante el operativo, los investigadores secuestraron un celular, un televisor de 65 pulgadas, un lavarropas, más de $1.240.000 en efectivo, u$s300 y diplomas de tarot. Además de un sello y un talonario médico, cuadernos con anotaciones y pagarés, además de velas, estatuillas, cintas y otros objetos utilizados en rituales.

El fiscal Luis Ferreyra notificó a ambas mujeres por la causa de extorsión, pero no quedaron detenidas. La investigación continúa porque falta determinar el alcance de sus delitos y si hay otras víctimas.

Cómo era el modus operandi de la tarotista, según la denuncia La tarotista le exigió sumas millonarias para completar el "gualicho" contra su nuera amenazándola con enviarle "arcángeles" para tomar represalias o realizarle una "maldición" que recaería sobre ella si no cumplía con sus nuevas demandas. Aunque la mujer no se quedó solo en pedirle pesos y dólares, sino que fue más allá.

La denunciante aseguró que, por temor a las amenazas y los poderes sobrenaturales, le compró electrodomésticos, joyas y otros artículos de valor. La Justicia deberá determinar si se trata de la única víctima o hace cuánto tiempo que la tarotista extorsiona a sus clientes.