2 de julio de 2026 Inicio
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España: un activista de ultraderecha con pedido de captura aseguró que Javier Milei le ofreció refugio

Se trata de Vito Quiles, un periodista de 26 años, sobre quien pesa una orden de arresto en el marco de una investigación por un presunto delito contra el honor.

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Vito Zoppellari Quiles  integra la agrupación de ultraderecha Se Acabó la Fiesta (SALF).

Vito Zoppellari Quiles  integra la agrupación de ultraderecha Se Acabó la Fiesta (SALF).

El conocido activista de ultraderecha español Vito Quiles afirmó este miércoles en Madrid que el presidente Javier Milei le ofreció asilo en la Embajada argentina tras la emisión de una orden de arresto en su contra por un presunto delito contra el honor.

Javier Milei criticó la Carta Orgánica de 2012.
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El comunicador de 26 años, a quien el oficialismo local considera un "agitador", anticipó su resistencia a la medida de la Justicia. "He recibido el respaldo de Milei y su ofrecimiento para resguardarme en la embajada argentina en España si viera que la situación se agrava", reveló Quiles a diario El Mundo, y sumó: "No voy a entregarme ni a exponerme a ser detenido, como quiere el Gobierno, hasta nuevo aviso".

La Policía Nacional de España acudió a las oficinas de la plataforma digital Estado de Alarma (EDATV) con el objetivo de ejecutar la detención dispuesta por un juzgado de instrucción. La orden judicial sobrevino debido a que Quiles no compareció en una causa en la cual la Justicia lo investiga por presuntas calumnias virtuales contra un asesor de la ex vicepresidenta María Jesús Montero.

Según la denuncia del afectado, el militante difundió su nombre y fotografía, lo que perjudicó su reputación e inició una persecución pública en redes sociales. Por el contrario, Quiles rechazó la imputación y denunció que la orden de arresto tiene vinculación directa con sus denuncias de corrupción contra la administración socialista.

El lazo de simpatía entre el mandatario argentino y el activista comenzó en 2024, cuando el ministro de Transportes de España, Óscar Puente, descalificó al joven. En esa oportunidad, Milei expresó en X: "Mi solidaridad con el periodista español Vito Quiles, quien está siendo perseguido por el gobierno de Pedro Sánchez luego de reportar que uno de sus ministros utilizó un auto oficial para ir a un recital de Taylor Swift".

En la actualidad, el comunicador tiene prohibido el acceso al Congreso de los Diputados de España debido a su perfil polémico. Asimismo, el activista integra la agrupación de ultraderecha Se Acabó la Fiesta (SALF), una organización que obtuvo tres bancas en el Parlamento Europeo en los últimos comicios.

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