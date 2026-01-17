Tragedia en el Bingo de La Plata: se descompensó y murió mientras jugaba en un tragamonedas Una mujer se desplomó en el salón de juegos, ubicado en diagonal 80 y 116; a pesar de recibir asistencia médica en el lugar, falleció antes de ser trasladada a un centro de salud. Por + Seguir en







La mujer se desplomó y generó la preocupación de otros apostadores y empleados que llamaron al SAME.

Los habitantes de La Plata se encuentran conmocionados ante un triste episodio que ocurrió en el bingo de la capital bonaerense: una mujer se descompensó mientras jugaba con una máquina tragamonedas y murió. La UFI N°3 investiga el caso para determinar las causas del fallecimiento tras la autopsia.

Según el relato de testigos y los testimonios dados a medios locales, una mujer de 73 años comenzó a sentirse mal y se descompensó dentro del Bingo de La Plata, mientras jugaba con una de las máquinas del establecimiento ubicado en diagonal 80 y 116.

Alertados por la situación, otros apostadores y personal del local avisaron a los servicios de emergencia y el SAME se presentó en la escena. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los paramédicos, no pudieron salvarle la vida y falleció antes de poder ser trasladada a un centro de asistencia.

Por el momento se desconocen las circunstancias de su descompensación. El medio 0221 informó que la mujer fue identificada como María Elena Jesus, de 73 años, argentina con domicilio en Tolosa.