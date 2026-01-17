Dolor en el periodismo: falleció Guillermo Salatino

El reconocido periodista deportivo especializado en tenis, Guillermo Salatino, falleció a sus 80 años luego de sufrir un paro cardíaco mientras se preparaba para una operación de cadera a la que iba a someterse en los próximos días, según La Nación. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Tenis.
Salata trabajaba en La Red con la cobertura del circuito de tenis y su último viaje fue en noviembre por las Finales de Copa Davis. En un comunicado, la AAT contó: “Aunque en 2022 había anunciado que no volvería a viajar, el año estuvo presente en dos de las series de disputadas por Argentina fuera del país, en Groningen y Bolonia”.
Fue columnista de tenis en Radio Continental junto a Víctor Hugo Morales, cubrió 147 Grand Slam durante casi 50 años de carrera. El 21 de septiembre había cumplido 80 años y nunca dejó de asistir a eventos del deporte.
Desde 1977 viajó a 18 Australian Open, 43 Roland Garros, 43 Wimbledon y 43 US Open. "Hoy es un día triste para todos nosotros: a los 80 años, falleció Guillermo Salatino, un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y que amplió la cobertura del tenis argentino a todo el mundo", publicó la Asociación Argentina de Tenis (AAT) en X.
