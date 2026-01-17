Dolor en el periodismo: falleció Guillermo Salatino El reconocido periodista de tenis sufrió un paro cardíaco antes de una operación de cadera que tenía programada. La noticia fue confirmada por su colega Danny Miche en redes sociales: "Se nos fue un maestro". Por + Seguir en







Salatino tenía 80 años. Redes sociales

El reconocido periodista deportivo especializado en tenis, Guillermo Salatino, falleció a sus 80 años luego de sufrir un paro cardíaco mientras se preparaba para una operación de cadera a la que iba a someterse en los próximos días, según La Nación. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Tenis.

Salata trabajaba en La Red con la cobertura del circuito de tenis y su último viaje fue en noviembre por las Finales de Copa Davis. En un comunicado, la AAT contó: “Aunque en 2022 había anunciado que no volvería a viajar, el año estuvo presente en dos de las series de disputadas por Argentina fuera del país, en Groningen y Bolonia”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dannymiche/status/2012579455441502288&partner=&hide_thread=false Falleció un padre, un ejemplo para todos nosotros.

Crecí escuchando sus micros en Sport80, mí sueño era ser algún día como él. Tuve el honor y la suerte de compartir toda mi vida profesional junto a él. Me enseñó todo.



Compartimos su última cobertura en la Davis en Bologna… pic.twitter.com/xKjhKgkeYM — Danny Miche (@dannymiche) January 17, 2026 Fue columnista de tenis en Radio Continental junto a Víctor Hugo Morales, cubrió 147 Grand Slam durante casi 50 años de carrera. El 21 de septiembre había cumplido 80 años y nunca dejó de asistir a eventos del deporte.

Desde 1977 viajó a 18 Australian Open, 43 Roland Garros, 43 Wimbledon y 43 US Open. "Hoy es un día triste para todos nosotros: a los 80 años, falleció Guillermo Salatino, un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y que amplió la cobertura del tenis argentino a todo el mundo", publicó la Asociación Argentina de Tenis (AAT) en X.