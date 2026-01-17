17 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Dolor en el periodismo: falleció Guillermo Salatino

El reconocido periodista de tenis sufrió un paro cardíaco antes de una operación de cadera que tenía programada. La noticia fue confirmada por su colega Danny Miche en redes sociales: "Se nos fue un maestro".

Por
Salatino tenía 80 años.

Salatino tenía 80 años.

Redes sociales

El reconocido periodista deportivo especializado en tenis, Guillermo Salatino, falleció a sus 80 años luego de sufrir un paro cardíaco mientras se preparaba para una operación de cadera a la que iba a someterse en los próximos días, según La Nación. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Tenis.

La mujer se desplomó y generó la preocupación de otros apostadores y empleados que llamaron al SAME. 
Te puede interesar:

Tragedia en el Bingo de La Plata: se descompensó y murió mientras jugaba en un tragamonedas

Salata trabajaba en La Red con la cobertura del circuito de tenis y su último viaje fue en noviembre por las Finales de Copa Davis. En un comunicado, la AAT contó: “Aunque en 2022 había anunciado que no volvería a viajar, el año estuvo presente en dos de las series de disputadas por Argentina fuera del país, en Groningen y Bolonia”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dannymiche/status/2012579455441502288&partner=&hide_thread=false

Fue columnista de tenis en Radio Continental junto a Víctor Hugo Morales, cubrió 147 Grand Slam durante casi 50 años de carrera. El 21 de septiembre había cumplido 80 años y nunca dejó de asistir a eventos del deporte.

Desde 1977 viajó a 18 Australian Open, 43 Roland Garros, 43 Wimbledon y 43 US Open. "Hoy es un día triste para todos nosotros: a los 80 años, falleció Guillermo Salatino, un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y que amplió la cobertura del tenis argentino a todo el mundo", publicó la Asociación Argentina de Tenis (AAT) en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AATenis/status/2012588303921373526&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas

Un cambio real: Antonella Nigro y el miedo a no recuperar su cuerpo después de ser mamá

Un cambio real: Antonella Nigro y el miedo a no recuperar su cuerpo después de ser mamá

Esta persona fue un asesino que aterrorizó a toda una comunidad

Quién era Celso Arrastía, el asesino en serie que causó terror en Mar del Plata

Ya están a la venta las entradas para poder disfrutar de la mejor música en la Fiesta Nacional de la Artesanía, que se realiza del 12 al 16 de febrero de 2026.

Con Luck Ra, Abel Pintos y La K'onga: la Fiesta Nacional de la Artesanía llega a Colón

Conocé el caso de la persona que, tras sufrir convulsiones, recibió un diagnóstico sorprendente

Terminó en el hospital una noche y el diagnóstico reveló algo escondido por años: de qué se trataba

Izquierda, Maximiliano Jeréz, papá de Bastian y a la derecha, Matías Morla, abogado. 

El abogado defensor del padre de Bastian aseguró que "la imputación es inoportuna"

play

Cómo evoluciona la salud de Bastian, el nene atropellado en Pinamar: el último parte médico

Rating Cero

Juan Pablo y Evangelina realizando trucos en el hielo.

La pasión de Evangelina Anderson: el detrás de escena de su video viral patinando sobre hielo

El regreso de Tenoch Huerta y Mabel Cadena ha generado un impacto especial en la comunidad latina, que celebra la inclusión de actores mexicanos en una saga de alcance mundial.

¿Papel clave? Namor reaparecerá en Marvel para Avengers Doomsday y los fans se volvieron locos

Su llegada a Netflix permite redescubrir este título en versiones remasterizadas, acercándolo a nuevas audiencias.
play

Este animé con guerrera mágicas acaba de llegar a Netflix y tiene a los fans emocionados: cual es

Ahora, llegó a la gran N roja, un super estreno que les va a fascinar, se trata de Las Guerreras Mágicas (también titulada Rayearth: Las Guerreras Mágicas) es una serie de anime de 1994 producida por Tokyo Movie Shinsha.
play

Cual es la trama de Rayearth: Las Guerreras Mágicas, el animé que llegó a Netflix y sorprende a los fans

Siciliani comenzó a evitar a la prensa.

Griselda Siciliani evitó hablar sobre Luciano Castro y encendió el rumor más fuerte

El periodista se defendió del comentairo del panelista.

Tras la polémica con Luca Martin, Chiche Gelblung aseguró que no piensa "dejar de trabajar"

últimas noticias

La mujer se desplomó y generó la preocupación de otros apostadores y empleados que llamaron al SAME. 

Tragedia en el Bingo de La Plata: se descompensó y murió mientras jugaba en un tragamonedas

Hace 6 minutos
Juan Pablo y Evangelina realizando trucos en el hielo.

La pasión de Evangelina Anderson: el detrás de escena de su video viral patinando sobre hielo

Hace 24 minutos
 Francia, Polonia, Hungría, Austria e Irlanda se oponen al acuerdo. 

Quiénes son los países europeos que se oponen al acuerdo con el Mercosur

Hace 33 minutos
Australian Open se disputa del 17 al 1 de febrero.

Australian Open 2026: qué argentinos disputan el cuadro principal y cuándo arranca el torneo

Hace 40 minutos
Hay grandes diferencias entre las colocaciones realizadas en sucursal y aquellas gestionadas por medios electrónicos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.000.000 pesos a 30 días en enero 2026

Hace 59 minutos