Estos lugares están a menos de 2 horas de Córdoba capital y son perfectos para una escapada

Un destino serrano del centro del país se destaca por su entorno natural, su clima de montaña y su amplia variedad de actividades al aire libre. Es una opción muy elegida para escapadas cortas por su cercanía y su oferta de paisajes únicos.

El territorio cordobés ofrece una de las mayores ventajas del turismo interno.

El territorio cordobés ofrece una de las mayores ventajas del turismo interno : en muy poco tiempo desde la ciudad principal es posible pasar del ritmo urbano a paisajes serranos, ríos cristalinos y pueblos con encanto. A menos de dos horas en auto, se concentran algunos de los destinos más elegidos para descansar un fin de semana largo. Estos destinos están a menos de 2 horas de Córdoba capital y son perfectos para una escapada.

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Estos lugares se caracterizan por su cercanía, lo que permite planificar viajes cortos sin necesidad de grandes traslados. Desde pueblos tranquilos hasta centros turísticos con mayor movimiento, las sierras del territorio cordobés ofrecen opciones para todos los estilos de viajero durante todo el año.

Córdoba se posiciona como una de las opciones más elegidas por los turistas gracias a la variedad de escenarios naturales, la riqueza natural de sus cordilleras y la amplia oferta de actividades recreativas y culturales . Su combinación de destinos serranos, pueblos con encanto y ciudades con gran infraestructura la convierten en un punto clave para vacaciones cortas durante todo el año.

Ubicada en el departamento Santa María, se destaca por su entorno natural a orillas del río Anisacate, balnearios tranquilos y actividades al aire libre como senderismo, cabalgatas y paseos en bici.

En el Valle de Calamuchita, combina naturaleza, río y propuestas recreativas como trekking, pesca, canotaje y avistaje de aves, en un entorno ideal para el descanso.

Cordoba

Tanti

Uno de los clásicos del Valle de Punilla, conocido por sus balnearios naturales, reservas serranas y senderos que llevan a cascadas y paisajes de montaña.

Villa Carlos Paz

El destino más popular del turismo cordobés, con lago, paseos, miradores, playas y una amplia oferta gastronómica y de entretenimiento durante todo el año.

Jesús María

Reconocida por su valor histórico y cultural, con estancias jesuíticas, museos y paisajes rurales que combinan historia y naturaleza.

La Falda

Ofrece circuitos de trekking, miradores naturales, cascadas y actividades en el cerro, además de una fuerte tradición turística en Punilla.

Villa General Belgrano

Famosa por su arquitectura alpina, gastronomía y entorno serrano, además de sus senderos y cerros cercanos para recorrer.

Falda del Carmen

Un destino tranquilo cercano a la capital, ideal para descanso, gastronomía regional y visitas a espacios naturales y científicos.

La Cumbre

Ubicada en Punilla, combina paisajes de montaña, senderismo, turismo aventura y propuestas culturales en un entorno serrano.