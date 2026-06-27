27 de junio de 2026 Inicio
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Cuál es la peatonal de Córdoba capital que no podés dejar de visitar

Si viajás a esta provincia, además de disfrutar de las sierras, es imprescindible armarse un itinerario urbano para disfrutar también de la noche y de los paseos por el patrimonio arquitectónico.

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Esta peatonal emblemática de Córdoba capital es imperdible para conocer.

Esta peatonal emblemática de Córdoba capital es imperdible para conocer.

Turismo Córdoba Capital
  • La peatonal de Córdoba capital reúne historia, comercio y algunos de los sitios más representativos de la ciudad.
  • El recorrido puede realizarse a pie en aproximadamente una hora y atraviesa sectores emblemáticos del casco céntrico.
  • El proceso de peatonalización comenzó en 1969 y convirtió al centro cordobés en un espacio pensado para los peatones.
  • A lo largo del paseo es posible conocer edificios históricos, museos y rincones que forman parte de la identidad local.

Quienes llegan a Córdoba capital por turismo suelen buscar los lugares más representativos de la ciudad, y entre ellos aparece un recorrido que combina historia, cultura y vida cotidiana. Se trata de la tradicional peatonal del centro, un espacio que desde hace más de medio siglo forma parte de la identidad cordobesa y que se mantiene como uno de los paseos más elegidos tanto por visitantes como por vecinos para disfrutar de la noche y de los recorridos más urbanos.

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La transformación del centro comenzó en 1969 por decisión del entonces intendente Hugo Taboada, quien impulsó una de las primeras experiencias de peatonalización del país. Con el paso de los años, el proyecto se amplió hasta conformar una red que actualmente cuenta con 26 cuadras peatonales y seis semipeatonales. Además de su importancia urbana, el sector conserva historias ligadas a comercios tradicionales, personajes reconocidos y episodios que forman parte de la memoria colectiva de Córdoba.

Esta es la calle peatonal destacada de Córdoba capital

Uno de los puntos más destacados del recorrido es el Pasaje Santa Catalina, una calle angosta que invita a viajar por distintas etapas de la historia local. Sus adoquines y construcciones mantienen una postal característica del centro histórico.

El paseo continúa por la intersección de Rivera Indarte y el Paseo de las Flores, donde se encuentra el primer monasterio del país y la primera comunidad religiosa femenina de la Argentina. En ese mismo sector se ubica el Paseo de las Flores, inaugurado en 1981 como parte de una intervención urbana destinada a diferenciar el área comercial del casco histórico.

Más adelante, en Rivera Indarte y Deán Funes, se puede observar el edificio de la antigua Legislatura provincial, que funcionó durante más de un siglo. En Rivera Indarte y 9 de Julio aparece otro de los íconos arquitectónicos del centro: el Hotel Bristol, que tuvo gran relevancia durante las primeras décadas del siglo XX.

El recorrido también incluye la esquina de San Martín y Deán Funes, una de las primeras áreas peatonalizadas de la ciudad. Desde allí se obtiene una vista privilegiada de la Plaza San Martín y del Cabildo, dos referencias fundamentales del patrimonio cordobés.

Para completar la experiencia, los visitantes pueden sumar otros atractivos cercanos como la Cripta Jesuítica, el Museo del Cuarteto, el Paseo de la Fama y el Museo de Mujeres, espacios que enriquecen una caminata que permite conocer buena parte de la historia de Córdoba en apenas una hora.

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