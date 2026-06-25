Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a la pareja de Claudio Barrelier por presunto encubrimiento Marianela Palmero, de 29 años, quedó imputada por encubrimiento doblemente calificado. Para la Justicia no participó del asesinato ni del posterior desmembramiento del cuerpo, pero sospechan que colaboró para ocultar el crimen. Por Agregar C5N en









La mujer, de 29 años, fue imputada por el delito de encubrimiento doblemente calificado.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega registró un nuevo avance con la detención de Marianela Palmero, pareja de Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen de la adolescente. La mujer, de 29 años, fue imputada por el delito de encubrimiento doblemente calificado, en una causa que ya suma cuatro personas detenidas.

De acuerdo con la hipótesis que manejan los investigadores, Palmero no habría intervenido directamente ni en el asesinato ni en el posterior desmembramiento del cuerpo de la víctima. Sin embargo, la fiscalía considera que pudo haber colaborado para ocultar lo ocurrido después del hecho. La mujer ya había prestado declaración como testigo ante el fiscal Raúl Garzón.

Según la reconstrucción de la causa, Palmero se encontraba en la vivienda del barrio Cofico junto a su hija de 11 años cuando Barrelier ingresó al domicilio con Agostina durante la noche del 23 de mayo. Ese lugar es señalado por los investigadores como la escena donde la adolescente fue asesinada.

En paralelo con esta nueva detención, también declararon ante la fiscalía otros imputados por encubrimiento. Entre ellos se encuentra Osvaldo Fassetta, amigo de Barrelier, quien solicitó ampliar su indagatoria a través de su defensa. Asimismo, estaba prevista la declaración de Soledad Andreani, propietaria del automóvil que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la víctima hasta un descampado de Ampliación Ferreyra.

Los investigadores continúan analizando pruebas y cruzando información para determinar el grado de participación de cada una de las personas involucradas. En ese marco, no se descartan nuevas imputaciones o detenciones a medida que avance la pesquisa.