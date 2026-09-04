4 de septiembre de 2026 Inicio
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Javier Milei visita por primera vez Misiones para cerrar una cumbre económica

Será el principal orador de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas en el hotel Loi Suites de Puerto Iguazú, donde asistirán empresarios y referentes económicos. Por su parte, el sector yerbatero prepara un "tractorazo" en contra de la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate.

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Javier Milei hablará ante empresarios en Misiones. 

Javier Milei hablará ante empresarios en Misiones. 

El presidente Javier Milei viajará este viernes a Misiones para cerrar la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), donde asistirán empresarios y referentes del mundo financiero. En este marco, yerbateros preparan un “tractorazo” para hacer visible su reclamo contra la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate.

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La palabra del jefe de Estado está prevista para las 18.15 en el hotel Loi Suites de Puerto Iguazú, donde durante toda la jornada se llevarán a cabo distintos paneles sobre industria, comercio, campo y economía para debatir sobre "cómo generar una competitividad sostenida" en el país.

La jornada de protestas reúne a sectores como ATE Misiones, CTA Autónoma, UDA, SMATA, SUTERH, UTEP, organizaciones estudiantiles, movimientos sociales, agrupaciones políticas y entidades vinculadas con la producción. También se suman productores yerbateros y tabacaleros independientes.

El reclamo del sector yerbatero

Cinco organizaciones de productores le presentaron al Gobierno una carta para hacer visible el deterioro de la actividad y le reclaman recuperar las facultades del INYM. El documento es firmado por Julio Peterson, de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte; Hugo Sand, de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones; Antonio Franza, de la Asociación de Productores Yerbateros y Tareferos del Alto Uruguay; Jorge Skripczuk, de la Asociación Civil Impulso Yerbatero; y Salvador Torres, del Movimiento Agrario de Misiones.

"Sr. Javier Milei, y a todo su equipo de gobierno presente en Misiones: Nobleza obliga, lo primero que tenemos que decirles es que no son bienvenidos a la Tierra de la Yerba Mate por una razón muy clara: sus políticas están destruyendo a esta economía regional que durante 100 años dignificó, dinamizó, generó crecimiento y desarrollo para miles de familias", expresa el duro comunicado.

Luego exponen que "la falsa eficiencia del modelo de libre mercado que pregonan (nosotros lo llamamos "modelo de destrucción") es evidente en cada rincón de nuestro territorio yerbatero y está multiplicando el hambre y la pobreza. Por si no lo saben (quizás su representante, el presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, Rodrigo Correa, aún no les informó), detallamos aquí los puntos críticos de sus flamantes ideas libertarias:

  • -Falta de competencia real (monopolios): En mercados con alta concentración, como el yerbatero, la desregulación no generó una baja de precios por competencia. Por el contrario, facilitó que las grandes empresas aumentaran sus márgenes de ganancia a costa de los trabajadores rurales, productores primarios y también consumidores.
  • -Caída del consumo: El consumo interno de yerba mate en Argentina se mantiene con una tendencia a la baja, afectado por la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. Las familias redujeron sus compras o cambiaron a formatos y empaques más económicos ante la suba de precios y la merma de ingresos.
  • -Destrucción de las herramientas que garantizaban calidad al producto y crecimiento en el mercado: El desarme de áreas claves en el INYM, como la Técnica, Registro y Fiscalización, y la eliminación de resoluciones históricas del Instituto, afecta los estándares de calidad, higiene y salubridad de la yerba elaborada y, por lo tanto, tiene un impacto real sobre los consumidores.
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