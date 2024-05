Tiago Palacios permanecerá detenido tras chocar en una estación de servicio

El hecho se produjo después de que festejara junto a sus compañeros de Estudiantes la obtención de la Copa de la Liga Profesional en un boliche y que se retirara del lugar en estado de ebriedad, con 1,84 gramos de alcohol en sangre según un test que se realizó tras el incidente.

Por su parte, una supervisora de la estación de servicio sufrió heridas en sus miembros superiores por el choque y fue trasladada por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al Hospital Fernández para ser asistida. En tal sentido, el titular del servicio, Alberto Crescenti, detalló el estado de salud de la mujer: "Está en el shock room. Según me referían, era politraumatismo y no corría riesgo su vida".

Investigan si Tiago Palacios chocó contra una camioneta antes del incidente en la estación de servicio

Apenas unas horas de consagrarse campeón con Estudiantes por la Copa de la Liga, el delantero Tiago Palacios protagonizó un choque en una estación de servicio ubicada en Retiro, pero ahora su situación podría complicarse.

Es que, el test de alcoholemia le dio positivo y además, un hombre denunció que, minutos antes del choque, fue impactado por una camioneta de similares características al del futbolista y se dio a la fuga.

El impacto del Jeep Compass Limited color blanca ocurrió cerca de las 7 de la mañana en el Paseo del Bajo y autopista Illia. Allí, el futbolista argentino nacionalizado uruguayo chocó contra el surtidor 6 del lugar y golpeó a la encargada del lugar, quien fue trasladada al Hospital Fernández, y también contra un playero de 23 años.

Si bien las primeras informaciones señalaron que el joven de 23 años logró salir por sus propios medios del vehículo ileso, el test de alcoholemia que se le realizó cerca de las 10 de la mañana le dio positivo, con 1,84% de alcohol por litro en sangre.

La Justicia ordenó distintos peritajes en el local de expendio de combustible, pero al mismo tiempo, la situación podría complicar a Palacios ya que tras hacerse conocida la noticia, un hombre denunció que previo al impacto en la estación de servicio también sufrió un impacto por parte de una camioneta similar al del jugador.

Según detallaron en C5N, el denunciante, que viajaba en su Volkswagen gris recibió un choque en las intercepciones de la Avenida 9 de Julio y Avenida Santa Fe, pero que la camioneta se dio a la fuga, alrededor de las 7.30. Tras los incidentes, Palacios envió un mensaje a sus compañeros pidiendo disculpas por lo sucedido.