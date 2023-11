The Best Chef Awards 2023: quiénes son los 3 cocineros argentinos destacados en el ránking mundial

Tres cocineros argentinos fueron destacados entre 100 de sus colegas en un ránking mundial The Best Chef Awards 2023, realizado el fin de semana en la ciudad mexicana de Yucatán. Participaron cocineros de todos los continentes y la degustación y votación estuvo a cargo de 180 especialistas del sector gastronómico.

Las distinciones del The Best Chef Awards se entregan desde 2017 con el objetivo de "celebrar a los muchos chefs talentosos que crean las mejores experiencias gastronómicas en todo el mundo". Además, el premio busca distinguir a quienes sean "modelos a seguir" para las nuevas generaciones y que generen "un impacto social positivo a través de su cocina".

Mauro Colagreco Redes Sociales

Mauro Colagreco

Mauro Colagreco se ubicó en el puesto 31 con Mirazur, su restaurante de la riviera francesa que tiene tres estrellas Michelin.

En la web del concurso describen su cocina como "una forma de vida, una forma de pensar y vivir con la naturaleza en el centro de atención. La cocina del chef Mauro va más allá de estaciones y regiones; es un reflejo de su coraje y visión".

Entre los ingredientes "más valiosos" de su cocina aseguraron que está "el tiempo y el ciclo de la naturaleza" y enfatizaron: "Mauro es un chef sin fronteras, en constante movimiento, buscando la perfección en toda su sencillez".

Agustín Balbi Redes Sociales

Agustín Balbi

Agustín Balbi es el primer chef argentino en ganar una estrella Michelin en Asia con Andó en Hong Kong. El cocinero destacó sobre su experiencia internacional: "Yo me fui de Argentina porque quería trabajar en un restaurante de la Guía MICHELIN y ahora me pone muy contento que muchos chicos no estén obligados a hacer eso, sacrificando todo lo que yo sacrifiqué.

El chef valoró esta posibilidad en el país: "Ahora lo pueden hacer en casa. Eso me parece algo hermoso y también le va a dar cierto nivel de profesionalización al sector, que va a empujar todo para arriba. Va a ser para mejor y lo vamos a ver en los próximos 10 años".

Gonzalo Aramburu Redes Sociales

Gonzalo Aramburu

Gonzalo Aramburu es un referente de la cocina argentina y destacado a nivel internacional. Tiene su propio local gastronómico en el barrio de Recoleta, en la Ciudad de Buenos Aires que lleva su nombre. Ofrece una experiencia gastronómica de la cocina latinoamericana en un menú de degustación de 12 o 17 platos.

Trabajó en cocinas de reconocidos chefs como el español Martín Berasategui, el francés Daniel Boulud y el estadounidense Charlie Trotter, donde reconocieron sus platos de "carácter onírico", de acuerdo con la descripción del sitio web de los premios.

Aramburu apuntó sobre su pasión por la cocina: "Cada plato se prepara en una cocina de planta abierta donde los invitados pueden presenciar el dominio en el trabajo".